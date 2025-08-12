Na graničnim prelazima vozila se zadržavaju do sat vremena

BEOGRAD - AMSS vozačima savetuje da koriste rane jutarnje ili kasnije popodnevne sate za duža putovanja, a sa prvim znacima umora planiraju pauzu.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima, prema poslednjim informacijama dobijenim u od JP "Putevi Srbije", nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije vozila se zadržavaju do sat vremena na izlazu iz zemlje. Na putničkim terminalima (PMV) graničnog prelaza Horgoš vozila čekaju 45 minuta, Preševu i Batrovcima 30 minuta. Teretna vozila na teretnim terminalima (TMV) graničnog prelaza Batrovci zadržavaju se 60