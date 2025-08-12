Sud u Novom Pazaru odredio kućni pritvor dvojici osumnjičenih za napad na policajce

NOVI PAZAR - Osnovni sud u Novom Pazaru danas je ukinuo pritvor i odredio meru kućnog pritvora dvojici osumnjičenih za napad na policiju 29. jula tokom protesta ispred Državnog univerziteta (DUNP).

Predsednik Osnovnog suda u Novom Pazaru Edin Hodžić rekao je da je dvojici uhapšenih pritvor zamenjen merom zabrane napuštanja stana uz primenu mera elektronskog nadzora. Grupa studenata u blokadi i građana koji su od jutros protestovali ispred zgrade suda tražeći da iz pritvora budu pušteni dvojica osumnjičenih za napad na policiju razišla se oko 14 sati. MUP je prethodno saopštio da su policijski službenici PU Novi Pazar potisnuli bez upotrebe sredstava prinude