Pafos izbacio Dinamo na putu ka Zvezdi

Sportski žurnal pre 5 minuta
Pafos izbacio Dinamo na putu ka Zvezdi

Prvi meč plej-ofa na programu je 19. ili 20. avgusta, a revanš 26. ili 27. avgusta

Fudbaleri Pafosa plasirali su se u plej-of kvalifikacija za Ligu šampiona, u Limasolu su pobedili kijevski Dinamo 2:0 u revanšu trećeg kola kvalifikacij. Pafos je izborio plasman u plej-of pošto je i u prvoj utakmici odigranoj prošle nedelje u Poljskoj slavio 1:0. Golove za šampiona Kipra u večerašnjem meču postigli su Mislav Oršić u 2. i Žoao Koreja u 55. minutu. Fudbaleri Pafosa će u plej-ofu igrati sa boljim iz duela između Crvene zvezde i Leha. Crveno-beli su u
Zvezda protiv Leha za plej-of kvalifikacija za Ligu šampiona

RTS pre 25 minuta
Oršić "nokautirao" Dinamo, Pafos čeka Zvezdu - Murinjov Fener izbacio Fejenord

Sportske.net pre 25 minuta
Pafos u plej-ofu za Ligu šampiona, Zvezda ili Leh naredni rival

RTS pre 20 minuta
Uživo: Zvezda se brani od Leha

Sputnik pre 5 minuta
Uživo: Crvena zvezda - Leh 0:0, Veljković požuteo, Gumi završio meč (video)

Sportski žurnal pre 0 minuta
Zvezdu čekaju Kiprani u pohodu na Ligu šampiona – Dinamo bez šanse, Pafos ubedljiv u revanšu

Nova pre 25 minuta
"Delije" ponovo na visini zadatka: Brutalna koreografija koja je "okupala" Marakanu i obišla ceo svet! (video)

Kurir pre 15 minuta
