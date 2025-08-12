Pafos izbacio Dinamo na putu ka Zvezdi

Prvi meč plej-ofa na programu je 19. ili 20. avgusta, a revanš 26. ili 27. avgusta

Fudbaleri Pafosa plasirali su se u plej-of kvalifikacija za Ligu šampiona, u Limasolu su pobedili kijevski Dinamo 2:0 u revanšu trećeg kola kvalifikacij. Pafos je izborio plasman u plej-of pošto je i u prvoj utakmici odigranoj prošle nedelje u Poljskoj slavio 1:0. Golove za šampiona Kipra u večerašnjem meču postigli su Mislav Oršić u 2. i Žoao Koreja u 55. minutu. Fudbaleri Pafosa će u plej-ofu igrati sa boljim iz duela između Crvene zvezde i Leha. Crveno-beli su u