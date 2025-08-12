Poljski navijači polomili nekoliko izloga u centru Beograda (video)

Sportski žurnal pre 2 sata
Poljski navijači polomili nekoliko izloga u centru Beograda (video)

Revanš utakmica trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona između Crvene zvezde i Leha biće odigrana večeras od 21 čas na stadionu „Rajko Mitić”

Grupa poljskih navijača, koja je doputovala u Srbiju da bodri Leh na meču protiv Crvene zvezde u kvalifikacijama za fudbalsku Ligu šampiona, polomila je danas nekoliko izloga u centru Beograda, prenele su Novosti. U grupi poljskih navijača nalaze se pristalice Leha, Krakovije i LKS Lođa. Beogradski mediji navode da je jedna grupa poljskih navijača polomila nekoliko izloga u Ulici kneza Mihaila, a brzo je intervenisala policija, koja je počela da privodi izgrednike.
