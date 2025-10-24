Milojević: Izgubili smo mnogo lopti, a ovakve ekipe to kažnjavaju

Danas pre 2 sata  |  Beta
Milojević: Izgubili smo mnogo lopti, a ovakve ekipe to kažnjavaju

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević izjavio je da je ekipa Brage uspela da iskoristi veliki broj izgubljenih lopti njegovih igrača u utakmici trećeg kola Lige Evropa i tako dođe do pobede u tom duelu. – Mislim da smo gubili dosta duela koje u ovakvim utakmicama ne smemo da gubimo.

Dosta izgubljenih lopti, jednostavno ne možemo tako da reagujemo. Primili smo prvi gol iz naše izgubljene lopte, kod drugog gola su bile dve, tri zaredom. Ovakve ekipe to kažnjavaju – naveo je Milojević za TV Arena Sport. Crvena zvezda je na gostujućem terenu izgubila od Brage 0:2, u utakmici trećeg kola Lige Evropa. – Očigledno je da nam je Braga sa svojim stilom igre na početku pravila dosta problema. Spustili su nas u nisku zonu. Nije bilo agresivnosti koju je
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Rade Krunić: „Sve nas mora biti sramota što smo ovako predstavljali našu Crvenu zvezdu“

Rade Krunić: „Sve nas mora biti sramota što smo ovako predstavljali našu Crvenu zvezdu“

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaVladan MilojevićLiga Evrope

Sport, najnovije vesti »

(VIDEO) Pogledajte najzanimljivije trenutke sa utakmice Crvena zvezda – Baskonija

(VIDEO) Pogledajte najzanimljivije trenutke sa utakmice Crvena zvezda – Baskonija

Danas pre 7 minuta
Novi skok Zvezde na tabeli Evrolige

Novi skok Zvezde na tabeli Evrolige

Danas pre 17 minuta
Zvezda se razigrala u drugom poluvremenu i stigla do četvrte vezane pobede u Evroligi

Zvezda se razigrala u drugom poluvremenu i stigla do četvrte vezane pobede u Evroligi

Danas pre 31 minuta
Košarkaši Asvela trujumfovali protiv Dubaija u Evroligi

Košarkaši Asvela trujumfovali protiv Dubaija u Evroligi

Danas pre 1 sat
Zvezdu protiv Baskonije bodri Novak Đoković u društvu slavnog fudbalera

Zvezdu protiv Baskonije bodri Novak Đoković u društvu slavnog fudbalera

Danas pre 1 sat