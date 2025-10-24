Milojević razočaran: Gubimo loptu gde se ne sme

Politika pre 1 sat
Milojević razočaran: Gubimo loptu gde se ne sme

Podvukao je Milojević da njegov tim mora da podigne glavu i nastavi dalje

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Brage u trećem kolu Lige Evrope rezultatom 2:0. Trener crveno-belih Vladan Milojević je po završetku meča izjavio da je njegova ekipa pravila greške koje se na ovom nivou i protiv ovakvih ekipa po pravilu kažnjavaju. Podvukao je Milojević da njegov tim mora da podigne glavu i nastavi dalje. „Ovo je tipična Bragina igra. Na ovakvom nivou dešavalo se da pravimo penal koji ne treba da pravimo, da gubimo loptu gde ne treba,
