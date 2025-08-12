Dim prekrio nebo, gori celo brdo: Dramatični prizori sa popularne plaže u Crnoj Gori (video)
Večernje novosti pre 14 minuta
POŽARI besne u Crnoj Gori. Vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom na više frontova.
Foto: Printskrin/ Instagram/ podgoricki_vremeplov Na društvenim mrežama objavljen je snimak sa plaže, gde se vidi kako ogromna količina dima prekriva nebo. - Čanj i dalje ima požara i gori celo brdo prema Kraljičinoj plaži - napisao je jedan korisnik. A post shared by Podgorički vremeplov (@podgoricki_vremeplov)