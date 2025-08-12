POL Gosar, američki kongresmen iz redova republikanaca izjavio je da su Sjedinjene Američke Države site plaćanja milijardi dolara za rat u Ukrajini u kojem ova država nema interesa.

Foto AP - Kao i predsednik Tramp, većina Amerikanaca i sve veća većina u Kongresu su siti rata između Ukrajine i Rusije i umorni od plaćanja milijardi dolara za rat u kome Sjedinjene Države nemaju interesa. Nakon tri godine besmislenog ubijanja, mir između obe strane je jedini put napred. Kraj ovog užasnog rata je odavno zakasno - rekao je Gosar za Sputnjik. U petak je zakazan sastanak ruskog predsednika Vladimira Putina sa američkim predsednikom Donaldom Trampom