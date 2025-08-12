"Umorni od plaćanja milijardi dolara" Američki kongresmen analizira - Tramp i SAD su siti sukoba u Ukrajini

Večernje novosti pre 57 minuta
"Umorni od plaćanja milijardi dolara" Američki kongresmen analizira - Tramp i SAD su siti sukoba u Ukrajini

POL Gosar, američki kongresmen iz redova republikanaca izjavio je da su Sjedinjene Američke Države site plaćanja milijardi dolara za rat u Ukrajini u kojem ova država nema interesa.

Foto AP - Kao i predsednik Tramp, većina Amerikanaca i sve veća većina u Kongresu su siti rata između Ukrajine i Rusije i umorni od plaćanja milijardi dolara za rat u kome Sjedinjene Države nemaju interesa. Nakon tri godine besmislenog ubijanja, mir između obe strane je jedini put napred. Kraj ovog užasnog rata je odavno zakasno - rekao je Gosar za Sputnjik. U petak je zakazan sastanak ruskog predsednika Vladimira Putina sa američkim predsednikom Donaldom Trampom
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Bijela kuća potvrdila satanak Trumpa i Putina u Enkoridžu

Bijela kuća potvrdila satanak Trumpa i Putina u Enkoridžu

Slobodna Evropa pre 57 minuta
Bela kuća ublažila očekivanje da će se Tramp i Putin na Aljasci dogovoriti o kraju rata u Ukrajini

Bela kuća ublažila očekivanje da će se Tramp i Putin na Aljasci dogovoriti o kraju rata u Ukrajini

Insajder pre 47 minuta
Aljaska pred samit Tramp-Putin: Stanovnici se nadaju dogovoru, ne čude se što je izbor pao na njihovu državu

Aljaska pred samit Tramp-Putin: Stanovnici se nadaju dogovoru, ne čude se što je izbor pao na njihovu državu

Kurir pre 17 minuta
Aljaska pred samit Tramp-Putin: Stanovnici se nadaju dogovoru, ne čude se što je izbor pao na njihovu državu

Aljaska pred samit Tramp-Putin: Stanovnici se nadaju dogovoru, ne čude se što je izbor pao na njihovu državu

Euronews pre 52 minuta
Orban: Rusija je pobedila; Evropa je "smešna i jadna"

Orban: Rusija je pobedila; Evropa je "smešna i jadna"

B92 pre 42 minuta
Tramp i Putin sastaće se u Enkoridžu

Tramp i Putin sastaće se u Enkoridžu

Politika pre 17 minuta
Bela kuća: Samit Putina i Trampa biće održan u Enkoridžu (VIDEO)

Bela kuća: Samit Putina i Trampa biće održan u Enkoridžu (VIDEO)

Vesti online pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaRusijaDonald TrampSputnik VDolaramerikasad

Politika, najnovije vesti »

Napeto u Vrbasu i Bačkoj Palanci, ima povređenih: Policija razdvaja demonstrante i pristalice SNS, lete flaše, jaja i…

Napeto u Vrbasu i Bačkoj Palanci, ima povređenih: Policija razdvaja demonstrante i pristalice SNS, lete flaše, jaja i pirotehnika (foto/video)

Blic pre 12 minuta
Štoker stigao u posetu Srbiji, dočekala ga ministarka Mesarović: Predviđen i sastanak sa Vučićem (foto)

Štoker stigao u posetu Srbiji, dočekala ga ministarka Mesarović: Predviđen i sastanak sa Vučićem (foto)

Blic pre 1 sat
Kako je premijer Đuro Macut postao najvatreniji branitelj sina Miloša Vučevića?

Kako je premijer Đuro Macut postao najvatreniji branitelj sina Miloša Vučevića?

Danas pre 1 sat
Šta to kuvaju Hrvatska i Albanija sa: Prištinom?! Hoće zajedno da nabavljaju oružje, a mogli bi da "poguraju" i formiranje…

Šta to kuvaju Hrvatska i Albanija sa: Prištinom?! Hoće zajedno da nabavljaju oružje, a mogli bi da "poguraju" i formiranje jedne vojske

Blic pre 2 sata
Preči šlic od obrazovanja: Šta su prioriteti Ministarstva prosvete?

Preči šlic od obrazovanja: Šta su prioriteti Ministarstva prosvete?

Danas pre 2 sata