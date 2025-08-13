BBC vesti na srpskom

Južnokorejski 'kriptokralj' Do Kvon priznao krivicu za veliku prevaru

Do Kvon je 2023. godine uhapšen u Crnoj Gori, a potom iručen Americi, iako ga je tražila i Južna Koreja. Preti mu dugogodišnja kazna zatvora i oduzimanje imovine.

BBC News pre 37 minuta
do kvon
REUTERS/Stevo Vasiljevic/File Photo
Do Kvon prilikom hapšenja u Crnoj Gori 2023. godine

Bivši južnokorejski tehnološki rukovodilac optužen za izazivanje krize kriptovaluta koja je investitore koštala više od 40 milijardi dolara prznao je krivicu po dve tačke optužnice za prevaru.

Do Kvon je bio šef kompanije Terraform Labs sa sedištem u Singapuru, koja je upravljala dvema kriptovalutama - TerraUSD i Luna.

Obe su propale 2022. godine, što je uzdrmalo kriptotržište.

Posle afere, Kvon se krio na Balkanu, a uhapšen je u Crnoj Gori, te su ga vlasti, posle više preokreta, na kraju ipak isporučile Americi, iako ga je tražila i Južna Koreja.

Kvon je odgovoran za propast dve digitalne valute, jer je „organizovao prevaru sa kriptoimovinom vrednu više milijardi dolara", kažu tužioci.

Kao deo sporazuma o priznanju krivice, tužioci su pristali da traže kaznu ne dužu od 12 godina zatvora.

Presuda bi trebalo da bude izrečena 11. decembra 2025. godine.

Kvonovo priznanje krivice „naglašava važnost odgovornosti u sektoru digitalne imovine", rekao je Tod Snajder, kojeg su američke vlasti i Terraform Labs imenovali da nadgleda gašenje kompanije.

Oni koji su doprineli kolapsu Terraform Labs-a firma će smatrati odgovornima, a od njihove imovine će biti obeštećeni klijenti, rekao je.

Kvon je priznao krivicu na sudu u Njujorku posle duge pravne bitke.

Tokom 2023. godine pobegao je iz Južne Koreje kada je izdat nalog za njegovo hapšenje, a na kraju je završio u Crnoj Gori gde je uhapšen i zatvoren pre nego što je izručen SAD.

Kvon je pogrešno predstavio karakteristike koje je navodno trebalo da održe stabilni kurs vrednosti od jednog dolara bez spoljne intervencije, kažu američki tužioci.

Tokom 2021. godine dogovorio je da jedna trgovačka firma tajno kupi tokene u vrednosti od više miliona dolara kako bi povratila vrednost TerraUSD-a, dok je investitorima govorio da je za to zaslužan kompjuterski algoritam Terra Protocol.

To je podstaklo investitore da kupuju akcije kompanije Terraform, što je pomoglo da se održi vrednost tokena Luna, koji je bio usko povezan sa TerraUSD-om, kažu tužioci.

Sledeće godine, vrednosti kriptovaluta su se urušile.

„Dao sam lažne i obmanjujuće izjave o tome zašto je (TerraUSD) ponovo povezana sa dolarom", rekao je on pred sudom u Njujorku.

„Ono što sam uradio bilo je pogrešno i želim da se izvinim", dodao je.

Do Kvon se 12. avgusta pojavio na sudu u Njujorku
Reuters
Do Kvon pred sudom u Njujorku 12. avgusta

Kvon je prvobitno porekao krivicu po devet tačaka optužnice, među kojima su prevara sa hartijama od vrednosti, prevara putem elektronske komunikacije i zavera za pranje novca.

Ukoliko bi bio osuđen po optužbama iz prvobitne optužnice, suočio bi se sa kaznom do 135 godina zatvora.

Kao deo sporazuma o priznanju krivice, Kvon se saglasio da ne osporava navode iz optužnice.

Mora i da se odrekne do 19,3 miliona dolara sa kamatama i nekoliko nekretnina, kao i da isplati odštetu.

Iako su tužioci predložili kaznu do 12 godina, sudija je ukazaop da ima pravo da mu odredi dužu kaznu prevarenim klijentima.

Mogla bi da mu bude izrečena kazna zatvora do 25 godina.

Kvon i dalje suočava sa optužbama u Južnoj Koreji, kaže njegov advokat.

Pogledajte video: Šta je bitkoin

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 08.13.2025)

BBC News
Požari u Crnoj Gori: Borba sa vatrom traje, polemika oko opreme za gašenje

Požari u Crnoj Gori: Borba sa vatrom traje, polemika oko opreme za gašenje

BBC News pre 2 sata
Sastanak Trampa i Putina: Zašto na Aljasci i hoće li biti 'razmene teritorije'

Sastanak Trampa i Putina: Zašto na Aljasci i hoće li biti 'razmene teritorije'

BBC News pre 7 minuta
Bivša prva dama Južne Koreje u pritvoru, optužena za korupciju

Bivša prva dama Južne Koreje u pritvoru, optužena za korupciju

BBC News pre 57 minuta
Koliko novinara je poginulo u ratu u Pojasu Gaze i ko su oni bili

Koliko novinara je poginulo u ratu u Pojasu Gaze i ko su oni bili

BBC News pre 2 sata
Zid koji je delio Evropu skoro 30 godina

Zid koji je delio Evropu skoro 30 godina

BBC News pre 12 minuta
BBC News

Povezane vesti »

Do Kvon priznao krivicu za veliki kripto prevaru: Preti mu kazna zatvora od 25 godina

Do Kvon priznao krivicu za veliki kripto prevaru: Preti mu kazna zatvora od 25 godina

Blic pre 12 minuta
Južnokorejski ‘kriptokralj’ Do Kvon priznao krivicu za veliku prevaru

Južnokorejski ‘kriptokralj’ Do Kvon priznao krivicu za veliku prevaru

Danas pre 32 minuta
Južnokorejski 'kriptokralj' Do Kvon priznao krivicu za veliku prevaru

Južnokorejski 'kriptokralj' Do Kvon priznao krivicu za veliku prevaru

Radio 021 pre 27 minuta
Južnokorejski 'kriptokralj' Do Kvon priznao krivicu za veliku prevaru

Južnokorejski 'kriptokralj' Do Kvon priznao krivicu za veliku prevaru

NIN pre 26 minuta
Južnokorejski ‘kriptokralj’ Do Kvon priznao krivicu za veliku prevaru

Južnokorejski ‘kriptokralj’ Do Kvon priznao krivicu za veliku prevaru

Južne vesti pre 26 minuta
Kripto mogul priznao krivicu za prevaru koja je srušila tržište kriptovaluta vredno 40 milijardi dolara

Kripto mogul priznao krivicu za prevaru koja je srušila tržište kriptovaluta vredno 40 milijardi dolara

Telegraf pre 31 minuta
Do Kwon priznao krivnju za optužbe za prijevaru u SAD-u u kripto kolapsu od 40 milijardi dolara

Do Kwon priznao krivnju za optužbe za prijevaru u SAD-u u kripto kolapsu od 40 milijardi dolara

SEEbiz pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BalkanCrna GoraJužna KorejaSingapurDolar

Svet, najnovije vesti »

Uživo (foto, video) bez predaha u vatrenom obruču! Buknuli novi požari, izdato hitno upozorenje, evakuisana majka sa decom…

Uživo (foto, video) bez predaha u vatrenom obruču! Buknuli novi požari, izdato hitno upozorenje, evakuisana majka sa decom: Sutra Dan žalosti u Crnoj Gori

Blic pre 11 minuta
Sastanak Trampa i Putina: Zašto na Aljasci i hoće li biti 'razmene teritorije'

Sastanak Trampa i Putina: Zašto na Aljasci i hoće li biti 'razmene teritorije'

BBC News pre 7 minuta
Do Kvon priznao krivicu za veliki kripto prevaru: Preti mu kazna zatvora od 25 godina

Do Kvon priznao krivicu za veliki kripto prevaru: Preti mu kazna zatvora od 25 godina

Blic pre 12 minuta
Zelenski u Berlinu na video konferenciji s Trampom; Rusi uhapsili agenta Kijeva, hteo da zapali Transibirsku železnicu

Zelenski u Berlinu na video konferenciji s Trampom; Rusi uhapsili agenta Kijeva, hteo da zapali Transibirsku železnicu

RTS pre 11 minuta
Crnu goru pustoše jezivi požari, scene koje teraju suze na oči! Meštani pomažu vatrogascima, bukti vatra oko Fundine, strah i…

Crnu goru pustoše jezivi požari, scene koje teraju suze na oči! Meštani pomažu vatrogascima, bukti vatra oko Fundine, strah i nezivesnost sve veći! (video)

Kurir pre 12 minuta