Požari u Crnoj Gori: Borba sa vatrom traje i polemika oko opreme za gašenje

Savet za nacionalnu bezbednost Crne Gore traži temeljnu istragu o uzrocima požara, i da vlada izdvoji više novca za nabavku i održavanje vozila i opreme za gašenje požara.

BBC News pre 3 minuta
požari u crnoj gori
Goran Jovanovic/via REUTERS
Dim iznad Buljarica, na primorju Crne Gore

U jeku letnje turističke sezone, vatrogasne službe bore se sa požarima na više mesta u Crnoj Gori.

Najteže je i dalje u okolini Podgorice, gde vatra gori u nekoliko sela u brdima iznad glavnog grada Crne Gore.

Iako su požari u selima u Piperima i Kučima bili stavljeni pod kontrolu 12. avgusta, iste večeri se vatra ponovo razbuktala, zahvativši veliko područje Kuča.

Tokom gašenja požara, poginuo je crnogorski vojnik, dok je drugi zadobio teške telesne povrede i leči se u Kliničkom centru Crne Gore, potvrdilo je Ministarstvo odbrane te zemlje.

Do nesreće je došlo kada se cisterna za vodu kojom su upravljali, prevrnula i skliznula niz strmu padinu pored puta, saopštili su.

U četvrtak, 14. avgusta, u Crnoj Gori je Dan žalosti zbog smrti vojnika.

Crnogorskim vatrogascima pomažu i helikopter koji je poslala Srbija, kanader - avion specijalizovan za gašenje požara koji je stigao iz Hrvatske.

Pomoć je stigla i iz Italije, a očekuje se dolazak i oko 180 vatrogasaca iz Austrije i helikoptera iz Mađarske i Češke.

Neki korisnici društvenih mreža iz Srbije komentarišu da je u redu što se pomaže Crnoj Gori, ali pitaju vlasti zašto taj helikopter nije upotrebljen za gašenje velikih požara koji su nedavno pogodili jug Srbije, uništivši desetine kuća i stotine hektara njiva i imanja.

Osim u okolini Podgorice, požari su izbili i u još nekim područjima Crne Gore, ali Radio-televizija Crne Gore javlja da su uglavnom stavljeni pod kontrolu.

'Gde su naši kanaderi?'

požar, požari, helikopter gasi požar, požar u crnoj gori
REUTERS/Stevo Vasiljevic
Helikopter iz Srbije pomaže u gašenju požara u Crnoj Gori

Veliki požari izazvali su i polemiku u Crnoj Gori oko broja i stanja vozila i opreme koje zemlja ima da bi se borila sa požarima.

Najčešće pitanja na društvenim mrežama je 'zašto mi nemamo kanadere i helikoptere za gašenje požara?'.

Održana je i hitna sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, kojom je predsedavao crnogorski predsednik Jakov Milatović, sa koje je zatražena temeljna istragu o uzrocima požara i oštrije mere protiv piromana, saopšteno je.

Od vlade je zatraženo da u budžetu za narednu godinu izdvoji više novca za redovno održavanje vazduhoplova, vozila i drugih sredstava i opreme za gašenje požara.

„Jednostavno, oprema definitivno nedostaje", priznao je crnogorski premijer Miljojko Spajić, prenose podgoričke Vijesti.

Iz crnogorske policije prethodno su saopštili da istražuju uzroke velikih požara i ne isključuju mogućnost da su podmetnuti.

Policija je najavila da će pojačati nadzor iz vazduha, kao i uvesti oštrije mere ako se utvrdi da je neko namerno izazvao požar.

U protekla dva meseca, crnogorska policija uhapsila je šest ljudi za koje sumnja da su izazivali ranije požare, saopšteno je.

Pogledajte video o požarima u Crnoj Gori

Na području Podgorice požari su izbili 10. avgusta uveče i dva dana je dim obavijao crnogorski glavni grad.

Za razliku od prethodna dva dana, u Podgorici je jutro 13. avgusta osvanulo bez dima, a vazduh je lakši i čišći.

U naseljima oko Podgorice, oštećeno je nekoliko kuća i pomoćnih objekata.

Rade Vuković, meštanin Pipera, rekao je za RTCG da mu je izgorela štala i 600 bala sena.

„Najveći problem je bio što su struja i voda nestali neposredno pred izbijanje požara, što je mnogo otežalo gašenje.

„Vatra je išla nenormalnom brzinom, prava je sreća što nema ljudskih žrtava. Komšiji je izgoreo magacin, a mom rođaku krov od kuće", ispričao je meštanin naselja Piperi.

„Ne radi se o požaru, već o vatrenoj stihiji koja je zahvatila područje Đurkovića i Pipera, a ovde je mobilisano više od 20 vozila i svi vatrogasci podgoričke Službe.

„Vatrogasci nadljudskim naporima pokušavaju da suzbiju požar", kaže šef podgoričke Službe zaštite i spasavanja Nikola Bojanović za Vijesti.

Požari pojačali strah od piromana u Podgorici

Park suma Gorica
Jovan Radulovic/BBC
Park šuma Gorica u Podgorici

Jovan Radulović, novinar iz Podgorice

Grad je okružen dimnom zavesom i vazduh je jako zagušljiv.

Podgoričani strahuju da će kao i svake godine piromani zapaliti park šumu Goricu, jedinu veću zelenu površinu u strogom centru grada.

Često kada izbiju požari u okolini, to podstakne pojedince da podmeću požare po gradu.

Zato je neformalno udruženje ljubitelja Gorice, spomenika prirode, organizovalo noćna i dnevna dežurstva, a pojedini članovi su proveli više od 20 sati na terenu.

U podnožju Gorice srećem Tatjanu Babović koja živi odmah ispod parka.

Ona za BBC na srpskom kaže da se od ponedeljka kasno popodne oseća „užasan miris paljevine, a sirene vatrogasnih vozila su se čule celu noć“.

„Duvao je jak severni vetar i mogao je da prenese žar sa okolnih brda koja su bila u plamenu“, kаže Tatjana.

Iako nije mogla da spava mirno, zahvalna je na trudu vatrogasaca i spasilaca.

Četiri velika požara 2007, 2011, 2012, i 2021. opustošili su istočnu, severnu i zapadnu padinu brda Gorica, po kojoj je Podgorica dobila ime.

Tatjana Babović
BBC
Tatjana Babović živi blizu parka Gorica

POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE IZ OKOLINE PODGORICE

požari u crnoj gori
REUTERS/Stevo Vasiljevic
Helikopter zahvata vodu iz reke Morače u Podgorici
požari u crnoj gori
REUTERS/Stevo Vasiljevic
Vatra je oštetila nekoliko kuća u selu Piperi, nadomak Podgorice
požar u crnoj gori
REUTERS/Stevo Vasiljevic
Isušeni hidrant pored kuće porodice Vuković, izgorele u požaru na područje u selu Piperi u blizini glavnog grada Crne Gore
požar u crnoj gori
REUTERS/Stevo Vasiljevic
Dragana Vuković prolazi pored uništene rodne kuće u selu Piperi kod Podgorice
požari u crnoj gori
REUTERS/Stevo Vasiljevic
Vatra u selu Rogami, nadomak Podgorice

Požari i na primorju

Borba sa požarima nekoliko dana traje i na primorju Crne Gore.

Požar ie od 10. avgusta uvečeo besneo u Buljaricama i u Čanj, u opštini Budva.

Oba mesta su poznata i popularna letnja odmarališta, posebno za turiste iz Srbije.

Zahvaljujući kanaderima iz Hrvatske i Italije, koji su tokom 12. avgusta izbacili oko 300 tona, požari su stavljeni pod kontrolu.

POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE SA PRIMORJA

požar u crnoj gori
REUTERS/Stevo Vasiljevic
Pogled na primorska naselja Čanj i Buljarice pod dimom
požar, požar u crnoj gori
REUTERS/Stevo Vasiljevic
Vatrogasci su spasavali i napuštene pse iz azila u okolini primorskog naselja Buljarice
požar u crnoj gori
REUTERS/Stevo Vasiljevic
požar u crnoj gori
REUTERS/Stevo Vasiljevic
Bio je ugrožen i jedan od azila za napuštene pse u blizini Buljarica
Trojica vatrogasaca drže crevo i pokušavaju da ugase vatru
REUTERS/Stevo Vasiljevic
požar u crnoj gori
REUTERS/Stevo Vasiljevic
požar u crnoj gori
REUTERS/Stevo Vasiljevic

(BBC News, 08.13.2025)

