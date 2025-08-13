Jedna poruka otkrila jezivu istinu: Supruga policajca optužena da je strane radnice u svom domu držala kao robove, pod ključem i bez plate

"Zaključani smo u našem smeštaju i ne puštaju nas napolje“, deo je uznemirujuće poruke koja je prošle nedelje stigla u jednu ustanovu, što je potom pokrenulo Državni inspektorat i PNUSKOK na akciju.

To je bilo dovoljno da se počne provera prijavljene lokacije privatnog doma za starije osobe na širem području Svetog Ivana Zeline, kojim je upravljala do petka - Iva K. Š. (37), direktorka jedne firme iz Svetog Ivana Zeline. Kada su inspektori stigli u inspekciju, pronašli su tri zaključana strana državljanina koji su, inače, spavali sa drugim kolegama u drugom objektu, na drugoj lokaciji. Preduzetnici je određen pritvor u trajanju od 30 dana u zatvoru Remetinec,