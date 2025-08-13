Jedna poruka otkrila jezivu istinu: Supruga policajca optužena da je strane radnice u svom domu držala kao robove, pod ključem i bez plate

Blic pre 1 sat
Jedna poruka otkrila jezivu istinu: Supruga policajca optužena da je strane radnice u svom domu držala kao robove, pod ključem…

"Zaključani smo u našem smeštaju i ne puštaju nas napolje“, deo je uznemirujuće poruke koja je prošle nedelje stigla u jednu ustanovu, što je potom pokrenulo Državni inspektorat i PNUSKOK na akciju.

To je bilo dovoljno da se počne provera prijavljene lokacije privatnog doma za starije osobe na širem području Svetog Ivana Zeline, kojim je upravljala do petka - Iva K. Š. (37), direktorka jedne firme iz Svetog Ivana Zeline. Kada su inspektori stigli u inspekciju, pronašli su tri zaključana strana državljanina koji su, inače, spavali sa drugim kolegama u drugom objektu, na drugoj lokaciji. Preduzetnici je određen pritvor u trajanju od 30 dana u zatvoru Remetinec,
Otvori na blic.rs

Blic »

Nemiri u Vrbasu, ima povređenih: Policija razdvajala demonstrante i pristalice SNS, stigla i Žandarmerija, letele flaše…

Nemiri u Vrbasu, ima povređenih: Policija razdvajala demonstrante i pristalice SNS, stigla i Žandarmerija, letele flaše, kamenje i pirotehnika (foto/video)

Blic pre 1 sat
Pripremaju teren za istorijski susret: Rubio sa Lavrovom razgovarao o predstojećem sastanku Putina i Trampa

Pripremaju teren za istorijski susret: Rubio sa Lavrovom razgovarao o predstojećem sastanku Putina i Trampa

Blic pre 40 minutajoš 1 povezana
"Molimo se za našu braću i sestre u Crnoj Gori": Sloba Radanović slomljen zbog smrti vojnika tokom gašenja požara

"Molimo se za našu braću i sestre u Crnoj Gori": Sloba Radanović slomljen zbog smrti vojnika tokom gašenja požara

Blic pre 2 satajoš 1 povezana
"Ako se povučemo, otvorićemo treći rat": Zelenski odbija da povuče vojsku iz Donbasa: "Tako će Putin imati otvoren put"

"Ako se povučemo, otvorićemo treći rat": Zelenski odbija da povuče vojsku iz Donbasa: "Tako će Putin imati otvoren put"

Blic pre 5 sati
Svi misle da je ovo novi dečko Sofi Tkačenko: Pomaže joj da obuje sandale i ponaša se prema njoj kao prema kraljici: Javno se…

Svi misle da je ovo novi dečko Sofi Tkačenko: Pomaže joj da obuje sandale i ponaša se prema njoj kao prema kraljici: Javno se pohvalila

Blic pre 10 minutajoš 1 povezana
Blic »

Svet, najnovije vesti »

"Ne mogu da donose odluke o Ukrajini": Zelenski uoči sastanka Trampa i Putina: "Verujem da predsednik Amerike to razume"

"Ne mogu da donose odluke o Ukrajini": Zelenski uoči sastanka Trampa i Putina: "Verujem da predsednik Amerike to razume"

Blic pre 0 minuta
U Briselu se puca kao na Divljem zapadu

U Briselu se puca kao na Divljem zapadu

Politika pre 1 minut
Jedna poruka otkrila jezivu istinu: Supruga policajca optužena da je strane radnice u svom domu držala kao robove, pod ključem…

Jedna poruka otkrila jezivu istinu: Supruga policajca optužena da je strane radnice u svom domu držala kao robove, pod ključem i bez plate

Blic pre 1 sat
Pripremaju teren za istorijski susret: Rubio sa Lavrovom razgovarao o predstojećem sastanku Putina i Trampa

Pripremaju teren za istorijski susret: Rubio sa Lavrovom razgovarao o predstojećem sastanku Putina i Trampa

Blic pre 40 minuta
Francuska priznala ulogu u nasilju i represiji tokom borbe Kameruna za nezavisnost

Francuska priznala ulogu u nasilju i represiji tokom borbe Kameruna za nezavisnost

Politika pre 35 minuta