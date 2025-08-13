Jojkin sin učestvovao: U obračunu!? Novi detalji tuče u Aleksincu u kojoj je brutalno prebijen Darko Janković zvani Čikago

Jojkin sin učestvovao: U obračunu!? Novi detalji tuče u Aleksincu u kojoj je brutalno prebijen Darko Janković zvani Čikago

Tuči u kojoj je 10.avgusta u brutalno prebijen Darko Janković (47) zvani Čikago prethodila je verbalna rasprava između povređenog Aleksinčana i trojice mladića koji se sumnjiče za napad - K. M. (23) i F. S. (42) iz Aleksinca, kao i N. S. (49) iz okoline ovog mesta, saznaje "Blic". Jedan od uhapšenih K.M. je, inače, sin Kostadina Miloševića koji se sa rođenim bratom Aleksandrom Miloševićem našao u žiži srpske javnosti nakon što ih je Goran Džonić lažno optužio za ubistvo porodice Đokić u Moravcu, u

Nakon što je istragom utvrđeno da su optužbe lažne i neosnovane, Miloševići, koje svi u kraju znaju kao braću Jojke, pušteni su na slobodu i oslobođeni su svih sumnji za bilo kakvu vezu sa tim zločinom. Do sukoba Jankovića, koji slovi za žestokog momka, i trojice mladića, došlo je u nedelju uveče u jednom ugostiteljskom objektu objektu u Aleksincu. Prema nekim nezvaničnim informacijama, povod je bila psovka koju je navodno Janković uputio jednom od mladića, nakon
