"Otac joj je preminuo pre nekoliko meseci": Tuga u porodici Katarine (25) koja je poginula kod Umke: "Nedavno je diplomirala..."

Blic pre 1 sat
"Otac joj je preminuo pre nekoliko meseci": Tuga u porodici Katarine (25) koja je poginula kod Umke: "Nedavno je…

"Katarina je bila jako divno dete. Uvek vedra, nasmejana. Nedavno je diplomirala. Njena majka od kada je saznala za tragediju je jako loše."

Ovako za "Blic" priča komšinica stradale Katarine J. (25), devojke koja je preminula od povreda zadobijenih u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u nedelju. Ispred kuće gde je stradala devojka živela čuli su se jauci i jecaji njenih najmilijih. Reporteri "Blica" zatekli su mnogobrojne prijatelje, rođake i komšije koji su došli da izjave saučešće i pruže podršku porodici preminule devojke. Razgovarali smo sa Katarininim komšijama koje nisu mogle da sakriju
(Video) Krici stradale devojke probudili meštane: Na mestu stravične nesreće i tri dana kasnije jeziv prizor: Komšije otkrile…

Blic pre 9 sati
