Prvi pad nakon 18 meseci: Cene kafe u Brazilu niže su u julu za 1,01 odsto

Potrošačke cene kafe u Brazilu niže su u julu za 1,01 odsto u odnosu na prethodni mesec, što je prvi pad u godinu i po dana, objavio je danas Brazilski institut za geografiju i statistiku (IBGE).

Pad maloprodajnih cena u najvećoj južnoameričkoj zemlji usledio je kao posledica sniženja cena isplaćenih poljoprivrednicima nakon žetve ovogodišnjeg roda, koja je sada u završnoj fazi, preneo je Rojters. Tokom prethodnih 18 meseci, kafa je bila jedan od glavnih pokretača inflacije u Brazilu, drugom najvećem tržištu kafe na svetu, napominje IBGE. Prijavljeni pad potrošačkih cena kafe u Brazilu za jul usledio je nakon uticaja kolebljivosti međunarodnih tržišta, pre