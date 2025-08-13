Prvi pad nakon 18 meseci: Cene kafe u Brazilu niže su u julu za 1,01 odsto

Blic pre 21 minuta
Prvi pad nakon 18 meseci: Cene kafe u Brazilu niže su u julu za 1,01 odsto

Potrošačke cene kafe u Brazilu niže su u julu za 1,01 odsto u odnosu na prethodni mesec, što je prvi pad u godinu i po dana, objavio je danas Brazilski institut za geografiju i statistiku (IBGE).

Pad maloprodajnih cena u najvećoj južnoameričkoj zemlji usledio je kao posledica sniženja cena isplaćenih poljoprivrednicima nakon žetve ovogodišnjeg roda, koja je sada u završnoj fazi, preneo je Rojters. Tokom prethodnih 18 meseci, kafa je bila jedan od glavnih pokretača inflacije u Brazilu, drugom najvećem tržištu kafe na svetu, napominje IBGE. Prijavljeni pad potrošačkih cena kafe u Brazilu za jul usledio je nakon uticaja kolebljivosti međunarodnih tržišta, pre
Otvori na blic.rs

Pročitajte još

Zlato ne rđa – od faraona do digitalne ekonomije ostaje večna garancija vrednosti

Zlato ne rđa – od faraona do digitalne ekonomije ostaje večna garancija vrednosti

Biznis i finansije pre 1 dan
OPEK+ podigao prognozu potražnje za naftom za 2026. i smanjio rast ponude konkurenata

OPEK+ podigao prognozu potražnje za naftom za 2026. i smanjio rast ponude konkurenata

Euronews pre 2 sata
S&P 500 dostigao novi rekord

S&P 500 dostigao novi rekord

Bloomberg Adria pre 4 sati
Trump poslao oštru poruku prvom čovjeku Goldman Sachsa

Trump poslao oštru poruku prvom čovjeku Goldman Sachsa

SEEbiz pre 4 sati
Rast cena u Srbiji: Inflacija, ugostiteljske usluge i poljoprivredni proizvodi u julu 2025.

Rast cena u Srbiji: Inflacija, ugostiteljske usluge i poljoprivredni proizvodi u julu 2025.

Naslovi.ai pre 4 sati
Cene kafe u Brazilu niže su u julu za 1,01 odsto, što je prvi pad nakon 18 meseci

Cene kafe u Brazilu niže su u julu za 1,01 odsto, što je prvi pad nakon 18 meseci

Euronews pre 4 sati
Prvi pad cene kafe nakon 18 meseci

Prvi pad cene kafe nakon 18 meseci

Politika pre 5 sati

Ključne reči

InflacijaBrazilRojters

Ekonomija, najnovije vesti »

Prvi pad nakon 18 meseci: Cene kafe u Brazilu niže su u julu za 1,01 odsto

Prvi pad nakon 18 meseci: Cene kafe u Brazilu niže su u julu za 1,01 odsto

Blic pre 21 minuta
Direktor „Mercedesa": Električni smer EU je pretnja za tržište

Direktor „Mercedesa": Električni smer EU je pretnja za tržište

Politika pre 16 minuta
Da li nam se zbog „zelenih“ megavata crno piše

Da li nam se zbog „zelenih“ megavata crno piše

Radar pre 1 sat
Alibaba iz Infostana i 40 izvršitelja

Alibaba iz Infostana i 40 izvršitelja

Radar pre 1 sat
Donald Tramp razmatra izvozne takse od 15 odsto za tehnološke kompanije

Donald Tramp razmatra izvozne takse od 15 odsto za tehnološke kompanije

Blic pre 1 sat