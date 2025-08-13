Putin: Inflacija u Rusiji u julu pala na 8,8 odsto

Inflacija u Rusiji u julu je iznosila 8,8 odsto, što je pad poređenju sa 10,3 odsto u martu, rekao je danas ruski predsednik Vladimir Putin.

On je, govoreći na sastanku o ekonomskim pitanjima, istakao da do kraja godine dinamika rasta potrošačkih cena može dostići šest do sedam odsto, što je ispod prognoza, preneo je TAŠ. Putin je podsetio da je do kraja juna inflacija u Rusiji iznosila 9,4 odsto. Ruski lider je napomenuo da su se 2025. godine vlada u Moskvi i Centralna banka suočile sa zadatkom da uđu u trend uravnoteženog ekonomskog razvoja. - To podrazumeva smanjenje inflacije uz, naravno, održavanje