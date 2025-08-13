Putin: Inflacija u Rusiji u julu pala na 8,8 odsto

Blic pre 27 minuta
Putin: Inflacija u Rusiji u julu pala na 8,8 odsto

Inflacija u Rusiji u julu je iznosila 8,8 odsto, što je pad poređenju sa 10,3 odsto u martu, rekao je danas ruski predsednik Vladimir Putin.

On je, govoreći na sastanku o ekonomskim pitanjima, istakao da do kraja godine dinamika rasta potrošačkih cena može dostići šest do sedam odsto, što je ispod prognoza, preneo je TAŠ. Putin je podsetio da je do kraja juna inflacija u Rusiji iznosila 9,4 odsto. Ruski lider je napomenuo da su se 2025. godine vlada u Moskvi i Centralna banka suočile sa zadatkom da uđu u trend uravnoteženog ekonomskog razvoja. - To podrazumeva smanjenje inflacije uz, naravno, održavanje
Otvori na blic.rs

Pročitajte još

Prvi pad nakon 18 meseci: Cene kafe u Brazilu niže su u julu za 1,01 odsto

Prvi pad nakon 18 meseci: Cene kafe u Brazilu niže su u julu za 1,01 odsto

Blic pre 1 sat
Srbija i Rusija jačaju energetsko partnerstvo: Novi sporazum o gasu, razgovori o NIS-u i saradnja u nuklearnoj energiji

Srbija i Rusija jačaju energetsko partnerstvo: Novi sporazum o gasu, razgovori o NIS-u i saradnja u nuklearnoj energiji

Kurir pre 1 dan
Zlato ne rđa – od faraona do digitalne ekonomije ostaje večna garancija vrednosti

Zlato ne rđa – od faraona do digitalne ekonomije ostaje večna garancija vrednosti

Biznis i finansije pre 1 dan
S&P 500 dostigao novi rekord

S&P 500 dostigao novi rekord

Bloomberg Adria pre 5 sati
Trump poslao oštru poruku prvom čovjeku Goldman Sachsa

Trump poslao oštru poruku prvom čovjeku Goldman Sachsa

SEEbiz pre 5 sati
Rast cena u Srbiji: Inflacija, ugostiteljske usluge i poljoprivredni proizvodi u julu 2025.

Rast cena u Srbiji: Inflacija, ugostiteljske usluge i poljoprivredni proizvodi u julu 2025.

Naslovi.ai pre 6 sati
Cene kafe u Brazilu niže su u julu za 1,01 odsto, što je prvi pad nakon 18 meseci

Cene kafe u Brazilu niže su u julu za 1,01 odsto, što je prvi pad nakon 18 meseci

Euronews pre 6 sati

Ključne reči

Vladimir PutinInflacijaMoskvaRusija

Ekonomija, najnovije vesti »

Putin: Inflacija u Rusiji u julu pala na 8,8 odsto

Putin: Inflacija u Rusiji u julu pala na 8,8 odsto

Blic pre 27 minuta
Srednji kurs dinara za evro 117,1724 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,1724 dinara

RTV pre 52 minuta
Prvi pad nakon 18 meseci: Cene kafe u Brazilu niže su u julu za 1,01 odsto

Prvi pad nakon 18 meseci: Cene kafe u Brazilu niže su u julu za 1,01 odsto

Blic pre 1 sat
Direktor „Mercedesa": Električni smer EU je pretnja za tržište

Direktor „Mercedesa": Električni smer EU je pretnja za tržište

Politika pre 1 sat
Da li nam se zbog „zelenih“ megavata crno piše

Da li nam se zbog „zelenih“ megavata crno piše

Radar pre 3 sata