Uživo (foto, video) bez predaha u vatrenom obruču! Buknuli novi požari, izdato hitno upozorenje, evakuisana majka sa decom: Sutra Dan žalosti u Crnoj Gori

Blic pre 12 minuta
Ni prethodne noći vatrogasci u Crnoj Gori nisu imali predaha. Iako su požari u Piperima i Kučima bili stavljeni pod kontrolu, sinoć se vatra ponovo razbuktala. Na terenu su, uz vatrogasce, i vojnici. Helikopter iz Srbije biće angažovan i danas, dok se tokom dana očekuje dolazak vatrogasaca-spasilaca iz Austrije i helikoptera iz Mađarske. Sutra je u Crnoj Gori dan žalosti.

Požari na većini požarišta u Podgorici i širom Crne Gore od jutros su pod kontrolom, a i dalje je najkritičnije u Kučima, na tri lokacije, gde će danas biti angažovan helikopter iz Srbije i avion iz Crne Gore, saopštio je načelnik Operativno-komunikacionog centra Direktorata za zaštitu i spašavanje Zlatko Mićanović. Požare u Kučima su, dodao je, tokom noći gasili vojnici, vatrogasci i helikopter iz Srbije. Lokalizovani su požari na teritoriji opština Nikšić,
