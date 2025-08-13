"Više se nećemo povlačiti": Miloš Vučević o protestu u Vrbasu: "Sve maske su pale, svi su videli ko sprovodi nasilje"

Predsednik SNS Miloš Vučević komentarisao je dešavanja u Vrbasu i Bačkoj Palanci, istakavši da nije iznenađen nasiljem koje se proširilo na više gradova u Srbiji.

Sinoć su se na Trgu Nikole Pašića u Vrbasu održali protesti gde je policijski kordon razdvajao okupljene pristalice Srpske napredne stranke (SNS) i demonstrante. Slična situacija zabeležena je i u Bačkoj Palanci, gde se protest održao, kako su rekli, u znak podrške napadnutom sugrađaninu, a policijski kordoni su takođe razdvojili demonstrante od pristalica SNS. Predsednik SNS Miloš Vučević komentarisao je dešavanja, istakavši da nije iznenađen nasiljem koje se