Da li je kriminal u Vašingtonu „van kontrole“ zbog kojeg Tramp šalje Nacionalnu gardu?

Danas pre 3 sata  |  S. D.
Predsednik SAD Donald Tramp je rekao da će rasporediti stotine vojnika Nacionalne garde u Vašington i da će preuzeti kontrolu nad policijskom upravom u borbi protiv kriminala.

Na konferenciji za novinare, Tramp je proglasio “Dan oslobođenja“ za taj grad i obećao da će „spasiti prestonicu naše nacije od kriminala, krvoprolića, haosa, bede“. Međutim, gradonačelnica Vašingtona, Mjuriel Bauzer, rekla je da je grad „doživeo ogroman pad kriminala“ i da je „na najnižem nivou nasilnog kriminala u poslednjih 30 godina“. BBC analizira šta pokazuju brojke o nasilnom kriminalu u prestonici i kako se to poredi sa drugim gradovima u SAD. Trampova
