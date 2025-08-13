Da li je kriminal u Vašingtonu „van kontrole“ zbog kojeg Tramp šalje Nacionalnu gardu?

Predsednik SAD Donald Tramp je rekao da će rasporediti stotine vojnika Nacionalne garde u Vašington i da će preuzeti kontrolu nad policijskom upravom u borbi protiv kriminala.

Na konferenciji za novinare, Tramp je proglasio “Dan oslobođenja“ za taj grad i obećao da će „spasiti prestonicu naše nacije od kriminala, krvoprolića, haosa, bede“. Međutim, gradonačelnica Vašingtona, Mjuriel Bauzer, rekla je da je grad „doživeo ogroman pad kriminala“ i da je „na najnižem nivou nasilnog kriminala u poslednjih 30 godina“. BBC analizira šta pokazuju brojke o nasilnom kriminalu u prestonici i kako se to poredi sa drugim gradovima u SAD. Trampova