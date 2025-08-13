Građani se okupljaju ispred prostorija SNS u nekoliko gradova, u Novom Sadu jedan priveden (VIDEO)

Stanovnici nekoliko gradova počeli su večeras između 23 časa i ponoći da se okupljaju ispred prostorija Srpske napredne stranke (SNS), nakon što su na protestima u Vrbasu i Bačkoj Palanci demonstranti gađani pirotehničkim sredstvima, kamenicama i flašama.

U Novom Sadu, kako se može videti na snimcima na društvenim mrežama, kordon policije u opremi za razbijanje demonstracija isprečio se između građana koji su ispisivali poruke na prostorijama SNS u Bulevaru oslobođenja. Nekoliko Novosađana je privedeno na samom početku okupljanja jer su ispisivali poruke na stranačkim prostorijama. Nije poznato da li su zadržani. Na izlogu SNS napisano je „Ubice“, „16“, a prosuta je i crvena farba, prenosi portal 021. Policija je