Građani se okupljaju ispred prostorija SNS u nekoliko gradova, u Novom Sadu jedan priveden (VIDEO)

Danas pre 5 sati  |  Beta
Građani se okupljaju ispred prostorija SNS u nekoliko gradova, u Novom Sadu jedan priveden (VIDEO)

Stanovnici nekoliko gradova počeli su večeras između 23 časa i ponoći da se okupljaju ispred prostorija Srpske napredne stranke (SNS), nakon što su na protestima u Vrbasu i Bačkoj Palanci demonstranti gađani pirotehničkim sredstvima, kamenicama i flašama.

U Novom Sadu, kako se može videti na snimcima na društvenim mrežama, kordon policije u opremi za razbijanje demonstracija isprečio se između građana koji su ispisivali poruke na prostorijama SNS u Bulevaru oslobođenja. Nekoliko Novosađana je privedeno na samom početku okupljanja jer su ispisivali poruke na stranačkim prostorijama. Nije poznato da li su zadržani. Na izlogu SNS napisano je „Ubice“, „16“, a prosuta je i crvena farba, prenosi portal 021. Policija je
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

"Moraju da snose odgovornost, bez toga nema spasa Srbiji" Oglasio se Vučević nakon protesta ispred prostorija SNS: Čist fašizam…

"Moraju da snose odgovornost, bez toga nema spasa Srbiji" Oglasio se Vučević nakon protesta ispred prostorija SNS: Čist fašizam

Blic pre 3 sata
Nemiri u Bačkoj Palanci i Vrbasu, ima povređenih: Policija razdvajala demonstrante i pristalice SNS, stigla i Žandarmerija…

Nemiri u Bačkoj Palanci i Vrbasu, ima povređenih: Policija razdvajala demonstrante i pristalice SNS, stigla i Žandarmerija, letele flaše, kamenje i pirotehnika (foto/video)

Blic pre 3 sata
Ruke su vam krvave: Kragujevčani ispred prostorija SNS u glavnoj ulici

Ruke su vam krvave: Kragujevčani ispred prostorija SNS u glavnoj ulici

Danas pre 5 sati
Okupljanja građana ispred prostorija SNS zbog incidenata u Vrbasu i Bačkom Petrovcu

Okupljanja građana ispred prostorija SNS zbog incidenata u Vrbasu i Bačkom Petrovcu

Nedeljnik pre 5 sati
VIDEO, FOTO: Sukobi i ispred SNS prostorija u Novom Sadu, stranački aktivisti opremljeni stolicama, letvama...

VIDEO, FOTO: Sukobi i ispred SNS prostorija u Novom Sadu, stranački aktivisti opremljeni stolicama, letvama...

Radio 021 pre 5 sati
Kragujevčani i Novosađani pozvani da se okupe ispred prostorija SNS-a zbog incidenata u Vrbasu i Bačkoj Palanci

Kragujevčani i Novosađani pozvani da se okupe ispred prostorija SNS-a zbog incidenata u Vrbasu i Bačkoj Palanci

Danas pre 5 sati
(VIDEO) Završen protest u Bačkoj Palanci: Maskirani muškarci bacali pirotehnička sredstva na okupljene građane, policija nije…

(VIDEO) Završen protest u Bačkoj Palanci: Maskirani muškarci bacali pirotehnička sredstva na okupljene građane, policija nije reagovala

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NišNovi SadSrpska napredna strankaSNSBačkaBačka PalankaVrbas

Društvo, najnovije vesti »

Na današnji dan, 13. avgust

Na današnji dan, 13. avgust

N1 Info pre 36 minuta
Sunčano i veoma toplo, temperatura do 38 stepeni

Sunčano i veoma toplo, temperatura do 38 stepeni

RTV pre 21 minuta
Danas se navršava 22 godine od terorističkog napada na srpsku decu u Goraždevcu

Danas se navršava 22 godine od terorističkog napada na srpsku decu u Goraždevcu

RTV pre 1 minut
Danas slavimo Svetog Evdokima: Ove reči bi trebalo da izgovorite zarad dobrog zdravlja

Danas slavimo Svetog Evdokima: Ove reči bi trebalo da izgovorite zarad dobrog zdravlja

Mondo pre 6 minuta
Godišnjica ubistva srpske dece u Goraždevcu — 87 metaka i 22 godine tišine

Godišnjica ubistva srpske dece u Goraždevcu — 87 metaka i 22 godine tišine

RTS pre 1 minut