Put bez granica: Da li će Via Karpatija „odvući“ milijarde sa srpskih puteva?

Roba koja putuje iz severne ili zapadne Evrope ka jugu kontinenta ili Bliskom istoku, i obratno, retko može da zaobiđe Srbiju drumskim putem.

Isto važi i za putnike, posebno za turske državljane koji su redovni gosti na srpskim auto-putevima, naročito tokom letnje sezone. Međutim, situacija bi uskoro mogla da se promeni. Kada bude završen panevropski koridor Via Karpatija, koji povezuje sedam zemalja članica Evropske unije, Srbija će dobiti ozbiljnu konkurenciju. To bi, kako ocenjuju sagovornici Danasa, sigurno dovelo do smanjenja tranzita kroz našu zemlju, a samim tim i do pada prihoda. Međutim, naši