Studenti objavili vreme i lokacije za večerašnje proteste

Danas pre 4 sati  |  D. D.
Studenti objavili vreme i lokacije za večerašnje proteste

Studenti u blokadi pozvali su građane da večeras izađu na proteste u više gradova.

Oni su na svom Instagram nalogu napisali: „20.00. Probudi se“. Takođe, objavili su tačne lokacije sa vremenom okupljanja širom zemlje. 19.30 Poljoprivredni fakultet 20.00 Gradska opština Voždovac Požeška kod Meka Pravni fakultet Gradska opština Novi Beograd Umka 20h ispred prostorija SNS-a Lazarevac 20h Rudarska česma Subotica 19h, park Rajhl Ferenca 1 (ispred prostorija SNS-a) Niš 21h Policijska uprava Nade Tomić Kragujevac 20h Đački trg Čačak 19h ispred
