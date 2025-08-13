(VIDEO) Završen protest u Bačkoj Palanci: Maskirani muškarci bacali pirotehnička sredstva na okupljene građane, policija nije reagovala

U Uskoj ulici u Bačkoj Palanci završen je skup na kojem je bio prisutan veliki broj građana sa obe strane – i pristalica Srpske napredne stranke i građana koji su se okupili da podrže napadnutog sugrađanina Dragana Prpu.

Pristalice SNS-a i građani okupili su se u Uskoj ulici u Bačkoj Palanci, piše portal 021.rs. Na jednoj strani bila je grupa muškaraca sa kačketima, koji su krili lica medicinskim maskama. U jednom trenutku maskirani muškarci su krenuli ka građanima, kada je između njih stao kordon policije. Oko 21.40, oni su okupljene građane gađali pirotehničkim sredstvima, jajima, kamenicama, flašama i drugim predmetima. Prema pisanju portala N1, do organizovanog napada je došlo