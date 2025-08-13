Vučić se obratio građanima ispred sedišta SNS u Beogradu: Pravda za stradale u Novom Sadu i mir u celoj Srbiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da je strašno važno da se nađe pravda za 16 stradalih u Novom Sadu, ali i da se pronađu odgovorni za sva zlodela koja su učinjena u međuvremenu, za strašno nasilje u Beogradu, Nišu, Kraljevu, Čačku, Novom Sadu do svih drugih gradova. "Zato vas ja molim, samo budite mirni, dragi prijatelji, baš kao i večeras, baš kao što smo bili na svakom mestu, da pokažemo da se razlikujemo od nasilnika, da pokažemo koliko volimo