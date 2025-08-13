Karići tvrde da su ponovo podneli inicijativu da zidaju Tesla grad

Forbes pre 1 sat  |  Forbes Srbija
Karići tvrde da su ponovo podneli inicijativu da zidaju Tesla grad

Kompanija BK Tesla ponovo pokreće inicijativu za izgradnju Tesla grada odnosno Urban Green Smart Living centra u Beogradu.

Kako su nam rekli u ovoj kompaniji, kompanija iza koje stoji porodica Karić uputila je i zvaničnu inicijativu Gradu Beogradu. Reč je o inicijativi za realizaciju projekta vrednog više milijardi sa „ciljem stvaranja najsavremenijeg AI i Smart city centra u regionu, u skladu sa ekološkim, tehnološkim i urbanističkim standardima 21. veka“, kažu u ovoj kompaniji za Forbes Srbija. Međutim, inicijativu neće da pokažu. Iz ove kompanije nisu odgovorili na upit Forbes
