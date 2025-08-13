Bomba! Šerif ima ponudu vrednu 10 miliona evra! Hoće li ga zvezda zadržati?! Sjajni napadač blizu odlaska sa Marakane, evo svih detalja!

Kurir pre 2 minuta
Bomba! Šerif ima ponudu vrednu 10 miliona evra! Hoće li ga zvezda zadržati?! Sjajni napadač blizu odlaska sa Marakane, evo…

Šerif Endijaj blizu je odlaska iz Crvene zvezde! To je informacija koja danima kruži oko Marakane, a čini se da će epilog dobiti po završetku kvalifikacija za Ligu šampiona.

Kurir je polovinom jula objavio vest da je Crvena zvezda ponudila novi ugovor Šerifu Endijaju, sa znatno većom platom od sadašnje. Međutim, do dogovora nije došlo, iako je Senegalac bio počastvovan uslovima koje je dobio. U kvalifikacijama za Ligu šampiona, u mečevima protiv Linkolna i posebno protiv Leha bilo je vidljivo koliko je Šerif Endijaj značajan za igru Crvene zvezde. Ipak, snažni napadač hoće novi izazov u karijeri. Iako je silno želeo da se vrati u
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Šerif Endiaje blizu odlaska iz Crvene zvezde

Šerif Endiaje blizu odlaska iz Crvene zvezde

Sport klub pre 12 minuta
Vladan Milojević je sa samo 19 godina srce poklonio njoj, Danijela je njegova amajlija

Vladan Milojević je sa samo 19 godina srce poklonio njoj, Danijela je njegova amajlija

Hello pre 7 minuta
Heroj crveno-belih odlazi nakon mečeva sa Pafosom, Zvezdi će zaraditi 10 miliona?

Heroj crveno-belih odlazi nakon mečeva sa Pafosom, Zvezdi će zaraditi 10 miliona?

Nova pre 12 minuta
U prodaji karte za meč Zvezda – Pafos

U prodaji karte za meč Zvezda – Pafos

Serbian News Media pre 1 sat
Vučićev prijatelj sa pasošem Srbije koji želi da kupi Loznicu: Ko je predsednik Pafosa, narednog rivala Zvezde?

Vučićev prijatelj sa pasošem Srbije koji želi da kupi Loznicu: Ko je predsednik Pafosa, narednog rivala Zvezde?

Nova pre 47 minuta
Poljski navijači brutalno pretučeni u Beogradu! Napadači ih presreli posle utakmice, pa ih tukli palicama!

Poljski navijači brutalno pretučeni u Beogradu! Napadači ih presreli posle utakmice, pa ih tukli palicama!

Kurir pre 47 minuta
Sačekuša na auto-putu za bruku: Navijači poljskog Leha pretučeni palicama nakon utakmice u Beogradu!

Sačekuša na auto-putu za bruku: Navijači poljskog Leha pretučeni palicama nakon utakmice u Beogradu!

Dnevnik pre 27 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaLiga ŠampionaMarakanafk crvena zvezdaAl dzazira

Sport, najnovije vesti »

Zid koji je delio Evropu skoro 30 godina

Zid koji je delio Evropu skoro 30 godina

BBC News pre 12 minuta
Bomba! Šerif ima ponudu vrednu 10 miliona evra! Hoće li ga zvezda zadržati?! Sjajni napadač blizu odlaska sa Marakane, evo…

Bomba! Šerif ima ponudu vrednu 10 miliona evra! Hoće li ga zvezda zadržati?! Sjajni napadač blizu odlaska sa Marakane, evo svih detalja!

Kurir pre 2 minuta
Slavni Francuz najavio kraj karijere

Slavni Francuz najavio kraj karijere

Vesti online pre 7 minuta
Šerif Endiaje blizu odlaska iz Crvene zvezde

Šerif Endiaje blizu odlaska iz Crvene zvezde

Sport klub pre 12 minuta
Vladan Milojević je sa samo 19 godina srce poklonio njoj, Danijela je njegova amajlija

Vladan Milojević je sa samo 19 godina srce poklonio njoj, Danijela je njegova amajlija

Hello pre 7 minuta