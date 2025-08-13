"Ne pamti se ovakva apokalipsa" Ovo je trenutno najkritičnije požarište u Crnoj Gori, izazvao ga dečak (14)

Od najnovijeg Hronološki U nastavku represivnih aktivnosti koje Uprava policije sprovodi na nivou svih regija, usmerenih na lociranje i procesuiranje lica koja izazivaju požare i ugrožavaju živote građana, službenici Odeljenja bezbednosti Bijelo Polje su, u saradnji i po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju, lišili slobode osumnjičenog za izazivanje požara na otvorenom prostoru, u mestu Bijov Grob, opština Bijelo Polje. Kako je saopšteno iz Uprave