Proglašen Dan žalosti u Crnoj Gori: Vlada donela odluku povodom smrti vojnika
Kurir pre 19 minuta
Vlada Crne Gore je na telefonskoj sednici donela odluku da se preksutra, 14. avgusta, proglasila Dan žalosti povodom smrti vojnika Dejana Božovića koji je danas stradao u prevrtanju cisterne tokom pružanja pomoći u gašenju požara.
Mlađi vodnik Dejan Božović (42) iz Danilovgrada je stradao, a vodnik Marko Iković (43) zadobio je teške telesne povrede tokom angažovanja na gašenju požara u rejonu Kuča. Mlađi vodnik Božović bio je pripadnik 1. pešadijskog bataljona, oženjen i otac četvoro đece. U službi u Vojsci je bio od 2006. godine, a vršio je dužnost nišandžije na minobacaču 120mm. Više o tome pročitajte klikom OVDE.