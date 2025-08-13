Arnautović dočekao Mihinu porodicu na "Marakani": Zbog njega je došao u Zvezdu i održao reč

Mondo pre 58 minuta  |  Milutin Vujičić
Arnautović dočekao Mihinu porodicu na "Marakani": Zbog njega je došao u Zvezdu i održao reč

Crvena zvezda je remizirala protiv Leha (1:1) u revanšu kvalifikacija za Ligu šampiona i tako je zvanično "overila" prolaz u plej-of, dok je na tribinama imala podršku oko 45 hiljada navijača.

Zanimljivo je da je među njima bila i porodica Siniše Mihajlovića koja je i te kako želela da podrži Crvenu zvezdu na stadionu "Rajko Mitić". Mihin brat Dražen Mihajlović i sin Dušan Mihajlović došli su na jučerašnju utakmicu i s mnogo emocija pratili su meč, dok ih je dočekao niko drugi nego Marko Arnautović. Najveće pojačanje Crvene zvezde ovog leta nije moglo da igra meč protiv Leha zbog povrede, tako da je Arnautović iz lože gledao utakmicu, zajedno sa Draženom
