Šta se sve dešavalo u Njegoševoj: "Pristalice SNS došle iz Pionirskog parka"

N1 Info pre 10 minuta
Šta se sve dešavalo u Njegoševoj: "Pristalice SNS došle iz Pionirskog parka"

Posle nereda u Vrbasu i Bačkoj Palanci građani su se okupili u mnogim gradovima, a jedno od mesta okupljanja bio je i Beograd, tačnije ispred prostorija SNS u Njegoševoj ulici, prilikom čega je policija nasrnula na građane.

Kada su videli sva dešavanja u Vrbasu i u Bačkoj Palanci, građani su reagovali u Nišu, Novom Sadu, Beogradu... Građani u Beogradu okupili su se najpre kod Pravnog fakulteta odakle su zajedno došli do prostorija Srpske napredne stranke u Njegoševoj ulici. Nataša Pantić iz Zbora Stari grad kaže za N1 da je "razulareni režim", koji ne zna šta radi, primenio prekomernu silu i to ne preko policije, već preko svojih pristalica, koje je poslao na građane koji su mirno
