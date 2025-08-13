Sastanak Trampa i Putina na Aljasci: Ukrajina, pregovori i evropske reakcije

Naslovi.ai pre 16 minuta

Predstojeći samit Trampa i Putina izaziva zabrinutost u Ukrajini i Evropi zbog isključenja Kijeva iz pregovora i mogućih teritorijalnih ustupaka.

Sastanak američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina održaće se 15. avgusta u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson u Enkoridžu na Aljasci. Organizatori su izabrali ovu lokaciju zbog bezbednosnih i logističkih razloga, uprkos vrhuncu turističke sezone. Telegraf Sputnik Večernje novosti Blic Danas

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ističe da pregovori o Ukrajini bez njenog učešća nisu prihvatljivi i upozorava na opasnost od nametanja teritorijalnih ustupaka Rusiji. Njegov plan za okončanje rata uključuje prekid vatre, pregovore uz posredovanje SAD i jasne bezbednosne garancije. Zelenski se sastaje sa evropskim liderima u Berlinu i učestvuje na virtuelnim sastancima sa Trampom i evropskim saveznicima kako bi koordinisali stavove. Blic Nova Telegraf N1 Info Vesti online B92

Mađarski premijer Viktor Orban tvrdi da je Rusija pobedila u ratu u Ukrajini, što je stav koji nije podržan od strane većine EU. Orban je jedini evropski lider koji nije podržao zajedničku izjavu o pravu Ukrajine da sama odlučuje o svojoj budućnosti. Ova izjava izazvala je reakcije u evropskoj javnosti. Blic Vesti online Politika

Predsednik SAD Donald Tramp najavio je da će uskoro razgovarati sa evropskim liderima koji žele da postignu dogovor, što ukazuje na diplomatske napore uoči samita. B92 Blic

Evropski lideri i Ukrajina izražavaju zabrinutost zbog isključenja Kijeva iz samita i potencijalnih posledica po mir i teritorijalni integritet Ukrajine. Predstojeći virtuelni sastanci sa Trampom imaju za cilj usklađivanje stavova i postavljanje jasnih crvenih linija. Alo Slobodna Evropa Danas Politika