Dramatične scene u Vrbasu i Bačkoj Palanci: Sukobi, gađanje pirotehnikom, intervenisala policija, ima povređenih

Studenti i građani su sinoć organizovali protest u Vrbasu i Bačkoj Palanci, a u istim mestima svoje skupove su se okupile i pristalice Srpske napredne stranke (SNS), dok je protest u Bačkom Petrovcu otkazan jer je, kako tvrde organizatori, "veća grupa batinaša došla u to selo".

Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je danas da je 16 policajaca povređeno protekle noći tokom neprijavljenih okupljanja ispred prostorija Srpske napredne stranke (SNS) u Vrbasu, a da se 52 građana javilo u Dom zdravlja zbog različitih povreda, i naglasio da će policija održati stabilan javni red i da neće dozvoliti sukobe među građanima. Vasiljević je za RTS rekao da su se sinoć oko 20 časova u Vrbasu i Bačkoj Palanci nenajavljeno okupili građani sa ciljem