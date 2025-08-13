Direktor policije prva fantomka MUP: Dragan Vasiljević ponovo pokušava da batinaše SNS predstavi kao žrtve

Nova pre 31 minuta  |  Autor: Jovana Aleksić
Direktor policije prva fantomka MUP: Dragan Vasiljević ponovo pokušava da batinaše SNS predstavi kao žrtve

Uprkos tome što je cela Srbija gledala napad batinaša, pristalica Srpske napredne stranke na građane u Vrbasu, direktor policije Dragan Vasiljević je izjavio da je istina samo jedna - a to je da je „neko došao da napadne prostorije Srpske napredne stranke“.

Ovakva izjava prvog čoveka policije ne treba da čudi, imajući u vidu one koje su prethodile njegovom poslednjem obraćanju. Evo snimak da vidite kako Ćaci SNS ekipa puca po građanima Vrbasa sve uz asistenciju policije. Pogledajte visinu po kojoj idu projektili-ravno u glavu. Da ostane za sva vremena da im zapamtimo i vratimo kako dolikuje pic.twitter.com/Lixfn3rMy3 — Vladimir Milic (@milicvlado) August 12, 2025 Scene kako batinaši okupljeni ispred prostorija Srpske
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Minić: Nasilje jedina poluga koja je preostala režimu, EU će reagovati - ali joj je Srbija na začelju

Minić: Nasilje jedina poluga koja je preostala režimu, EU će reagovati - ali joj je Srbija na začelju

N1 Info pre 6 minuta
Dan uživo: Eskalacija nasilja na protestima

Dan uživo: Eskalacija nasilja na protestima

N1 Info pre 16 minuta
"Moraju da snose odgovornost, bez toga nema spasa Srbiji" Oglasio se Vučević nakon protesta ispred prostorija SNS

"Moraju da snose odgovornost, bez toga nema spasa Srbiji" Oglasio se Vučević nakon protesta ispred prostorija SNS

Blic pre 16 minuta
"Više se nećemo povlačiti": Miloš Vučević o protestu u Vrbasu: "Svi su videli ko sprovodi nasilje, policija je previše…

"Više se nećemo povlačiti": Miloš Vučević o protestu u Vrbasu: "Svi su videli ko sprovodi nasilje, policija je previše dopustila blokaderima"

Blic pre 16 minuta
"Režim šalje batinaše u mala mesta, jer u većim više ništa ne može": A koji su dometi studentske liste?

"Režim šalje batinaše u mala mesta, jer u većim više ništa ne može": A koji su dometi studentske liste?

Novi magazin pre 1 sat
"Režim šalje batinaše u mala mesta, jer u većim više ništa ne može": A koji su dometi studentske liste?

"Režim šalje batinaše u mala mesta, jer u većim više ništa ne može": A koji su dometi studentske liste?

N1 Info pre 2 sata
Cela Srbija večeras izlazi na ulice

Cela Srbija večeras izlazi na ulice

Ozon press pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Srpska napredna strankaMUPSNSTwitterVrbas

Politika, najnovije vesti »

ZLF: SNS sve manje krije povezanost sa osuđivanim kriminalcima

ZLF: SNS sve manje krije povezanost sa osuđivanim kriminalcima

Danas pre 51 minuta
Minić: Nasilje jedina poluga koja je preostala režimu, EU će reagovati - ali joj je Srbija na začelju

Minić: Nasilje jedina poluga koja je preostala režimu, EU će reagovati - ali joj je Srbija na začelju

N1 Info pre 6 minuta
Dan uživo: Eskalacija nasilja na protestima

Dan uživo: Eskalacija nasilja na protestima

N1 Info pre 16 minuta
"Više se nećemo povlačiti": Miloš Vučević o protestu u Vrbasu: "Svi su videli ko sprovodi nasilje, policija je previše…

"Više se nećemo povlačiti": Miloš Vučević o protestu u Vrbasu: "Svi su videli ko sprovodi nasilje, policija je previše dopustila blokaderima"

Blic pre 16 minuta
"Moraju da snose odgovornost, bez toga nema spasa Srbiji" Oglasio se Vučević nakon protesta ispred prostorija SNS

"Moraju da snose odgovornost, bez toga nema spasa Srbiji" Oglasio se Vučević nakon protesta ispred prostorija SNS

Blic pre 16 minuta