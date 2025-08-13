Nema sna u vatrenom obruču: Crna Gora gori od juga do severa, vatrogasci na izmaku snaga

"Kad legnemo da se odmorimo, to nije pravi san – spavamo s jednim okom otvorenim, jer znamo da svakog časa može stići poziv.

Umorni smo, ali nema odmora, požari izbijaju stalno i moramo biti spremni da odmah krenemo". Tako je situaciju na terenu opisao jedan od vatrogasaca, koga su reporteri "Vijesti" juče zatekli u rejonu Kuča. Dok se spasioci danima bore sa desetinama požara, od juga do severa, jučerašnji dan obeležila je tragedija – poginuo je 41-godišnji mlađi vodnik Vojske Crne Gore, Dejan Božović, nakon prevrtanja cisterne u Kučima, dok se njegov kolega Marko Iković bori za život u