Poverljivi dokumenti otkrivaju: Srbija širi kinesku mrežu za video nadzor uprkos upozorenjima EU, umesto 1.000 kupujemo 3.500 Huavej kamera

Uprkos upozorenjima EU i protivljenju domaće javnosti, Srbija je nastavila da razvija napredni, u Kini proizveden, sistem nadzora, pokazuju poverljivi dokumenti u koje je Radio Slobodna Evropa (RSE) imao uvid.

Dokumenti do kojih je došao RSE sadrže detalje kupovine komponenti za proširenje zaštićene eLTE mreže, koja je zasnovana na kineskoj Huavej tehnologiji, a povezuje kamere za video nadzor, policijske terminale i komandne centre Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP). To je prvi pisani trag o razvijanju mreže na koju se oslanja projekat „Siguran grad“, program koji je pokrenut još 2017, kada su MUP Srbije i kineska kompanija Huavej potpisali „Sporazum o strateškom