Pakao rasističke politike

Iako je Bela kuća ponosno promovisala zatvor na Floridi, dugoročno bi se moglo ispostaviti da bi Trampu neljudski odnos prema „ilegalcima“ mogao mnogo više odneti nego što mu je doneo

Pretrpane ćelije, vrućina, vlaga i komarci, neprekidno uključena fluorescentna svetla pa se ne zna da li je noć ili dan; crvi u hrani, zapušeni toaleti i izlivene fekalne vode; nema lekara, kontakta sa porodicom i advokatima. Ovako, prema rečima ilegalnih imigranata, izgleda boravak u zatvoru „Aligator Alkatraz“ – novom projektu kojim se vlast u Americi ponosi, a opozicija i aktivisti ga vide kao humanitarnu katastrofu. Zatvor se nalazi u močvari Everglejds na jugu