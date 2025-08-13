Borba sa požarima u Crnoj Gori i dalje traje – za izazivanje požara u Kučima osumnjičen maloletnik

U Crnoj Gori i dalje traje borba sa vatrenom stihijom. Vatra se tokom noći ponovo razbuktala u Piperima i Kučima kod Podgorice. Požar između Čanja i Buljarice stavljen je kontrolu zahvaljujući kanaderima iz Hrvatske i Italije. Pod kontrolom i požari kod Nikšića, Danilovgrada, Bijelog Polja i Šavnika. Maloletnik osumnjičen za izazivanje požara u Kučima, saopštila je crnogorska policija.

Maloletnik osumnjičen za izazivanje požara u Kučima Službenici Uprave policije identifikovali su maloljetnu osobu za koju postoji osnov sumnje da je izazvala požar u mestu Bezjovo u Kučima, saopšteno je iz Uprave policije. "Naime, operativnim angažovanjem službenika odjeljenja bezbjednosti Podgorica, prikupljene su informacije i saznanja koja upućuju na sumnju da je maloljetnik star 14 godina iz sela Bezjovo izazvao požar na imanju svojih roditelja, koji se kasnije