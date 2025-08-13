Blagojević: Došli smo u Edinburg bez bele zastave, očekuje nas izazovan meč

RTV pre 35 minuta  |  Tanjug, RTV
Blagojević: Došli smo u Edinburg bez bele zastave, očekuje nas izazovan meč

EDINBURG - Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević izjavio je večeras u Edinburgu da "crno-bele" očekuje izazovan meč u Edinburgu i dodao da je Hibernijan kvalitetan protivnik.

Fudbaleri Partizana su prošle nedelje u Beogradu poraženi na svom terenu od Hibernijana 2:0 u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Revanš duel je na programu sutra od 21 čas u Edinburgu. "Doputovali smo u Škotsku s namerom da napravimo bolji rezultat nego u Beogradu. Žao mi je što smo skoro 60 minuta prethodni meč igrali sa igračem manje, a pre toga u prvih pola sata se pokazalo da mlada ekipa ima adute protiv jake ekipe kao što je Hibernijan.
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Blagojević iz Edinburga: "Mnogi su nas otpisali, ali mi nismo došli sa belom zastavom"

Blagojević iz Edinburga: "Mnogi su nas otpisali, ali mi nismo došli sa belom zastavom"

Sportske.net pre 50 minuta
Isplivao snimak napada Zvezdinih navijača na Poljake: 200 Delija sa motkama na auto-putu posle "Marakane"

Isplivao snimak napada Zvezdinih navijača na Poljake: 200 Delija sa motkama na auto-putu posle "Marakane"

Mondo pre 55 minuta
Roganović veruje u preokret Partizana: "Neće nas uplašiti atmosfera, što pre da damo gol"

Roganović veruje u preokret Partizana: "Neće nas uplašiti atmosfera, što pre da damo gol"

Sportske.net pre 20 minuta
Roganović: Nismo došli ovde da se predamo; Blagojević: Došli smo u Edinburg bez bele zastave

Roganović: Nismo došli ovde da se predamo; Blagojević: Došli smo u Edinburg bez bele zastave

Sportski žurnal pre 50 minuta
Jezivo: Pogledajte kako Delije motkama napadaju Poljake

Jezivo: Pogledajte kako Delije motkama napadaju Poljake

Sport klub pre 46 minuta
Kiprani gledaju i ne veruju: Evo šta čeka Pafos na gostovanju Zvezdi u Beogradu

Kiprani gledaju i ne veruju: Evo šta čeka Pafos na gostovanju Zvezdi u Beogradu

Večernje novosti pre 16 minuta
Partizan nije došao da se preda

Partizan nije došao da se preda

B92 pre 11 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalPartizanŠkotska

Sport, najnovije vesti »

Lako sa Turcima: Srbija u polufinalu Prvenstva Evrope

Lako sa Turcima: Srbija u polufinalu Prvenstva Evrope

Danas pre 21 minuta
Poginula planinarka dok se spuštala sa drugog najvišeg vrha na svetu

Poginula planinarka dok se spuštala sa drugog najvišeg vrha na svetu

Danas pre 1 sat
Katalonci mu nisu mogli oprostiti: Kalderon otpušten četiri sata nakon potpisivanja ugovora

Katalonci mu nisu mogli oprostiti: Kalderon otpušten četiri sata nakon potpisivanja ugovora

Danas pre 1 sat
Kad i gde možete gledati revanš meč Hibernijan – Partizan?

Kad i gde možete gledati revanš meč Hibernijan – Partizan?

Danas pre 1 sat
Stefan Dostanić će učestvovati na Ju-es openu

Stefan Dostanić će učestvovati na Ju-es openu

Danas pre 2 sata