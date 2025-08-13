Blagojević: Došli smo u Edinburg bez bele zastave, očekuje nas izazovan meč

EDINBURG - Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević izjavio je večeras u Edinburgu da "crno-bele" očekuje izazovan meč u Edinburgu i dodao da je Hibernijan kvalitetan protivnik.

Fudbaleri Partizana su prošle nedelje u Beogradu poraženi na svom terenu od Hibernijana 2:0 u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Revanš duel je na programu sutra od 21 čas u Edinburgu. "Doputovali smo u Škotsku s namerom da napravimo bolji rezultat nego u Beogradu. Žao mi je što smo skoro 60 minuta prethodni meč igrali sa igračem manje, a pre toga u prvih pola sata se pokazalo da mlada ekipa ima adute protiv jake ekipe kao što je Hibernijan.