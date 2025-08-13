Incidenti u Novom Sadu i Novom Beogradu - protesti građana i okupljanja pristalica SNS-a u više gradova

RTV pre 2 minuta  |  RTS, Tanjug
NOVI SAD - Incidenti, gađanje pirotehničkim sredstvima između pristalica Srpske napredne stranke i grupe građana u Novom Sadu. Razbijena stakla na sedištu SNS-a u tom gradu. Incidenti i na Novom Beogradu. Grupe građana protestuju i u Beogradu na nekoliko lokacija Nišu, Pančevu, Kruševcu, Čačku, Smederevu, Gornjem Milanovcu... Istovremeno, pristalice Srpske napredne stranke se u tim gradovima okupljaju da brane prostorije stranke.

Građani i studenti su tokom protestne šetnje u Novom Sadu krenuli prema jednoj od prostorija SNS-a, gde su ih dočekale pristalice ove stranke, koji su se, istovremeno, okupili kako bi branili taj objekat. Kada su građani i studenti došli su do prostorija SNS-a, ispaljena su pirotehnička sredstva, a u seriji incidenata koji su usledili razbijena su stakla na prostorijama vladajuće stranke. Nakon incidenata, građani i studenti su se vratili u kampus. Intervenisala je
