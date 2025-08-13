Kad se vođa huligana Leha okrenuo, na leđima smo videli nešto zastrašujuće: Svi su gledali u brutalan prizor

Najvatrenije pristalice Leha iz Poznanja imale su upečatljivo gostovanje u Beogradu, gde su ostavili jak utisak na sve koji su ih sreli, bilo na ulicama grada, bilo na stadionu.

Izgledali su zastrašujuće, posebno prva ekipa, gde su bili huligani Leha, Arke iz Gdinje, LKS Lođa i Ostrovjeca, a kojih je bilo oko 250. Svi su bili tetovirani, mahom ćelavi, krupni i sa ubitačnim pogledom. Posebno upečatljiv bio je vođa huligana koji se nalazio u prvom redu, a koji je na grudima imao tetovažu LHP (Lech Poznan Hooligans). Ko god je bio na atletskoj stazi, nije mogao da ga ne primet. Ćelav, sa bradom, tetovažom krsta preko stomaka i "rukavom" na