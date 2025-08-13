Alkaras prejak za Međedovića

Srpski teniser Hamad Međedović nije uspeo da se plasira u osminu finala mastersa u Sinsinatiju, pošto je u trećem kolu poražen od Španca Karlosa Alkarasa sa 6:4, 6:4.

Alkaras je drugi teniser sveta, dok se Međedović nalazi na 72. mestu ATP liste. U prvom setu igralo se gem za gem do rezultata 3:3. Alkaras je sedmom gemu napravio brejk za 4:3, a onda je održavao prednost i prvi set je dobio rezultatom 6:4. Španski teniser je u drugom setu prvi došao do brejka u petom gemu i poveo je sa 3:2. Međedović je uzvratio ribrejkom za 3:3, ali je Alkaras napravio novi brejk i poveo je 4:3. Karlos je potom uspeo da sačuva prednost od dva