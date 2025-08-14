Protesti u Srbiji: Pucanj u Novom Sadu, Vučić tvrdi da je 'izbegnuta katastrofa'

BBC News pre 10 minuta

ANDREJ CUKIC/EPA/Shutterstock Antivladini demonstranti u centru Beograda ispred policijskog kodrona

Dok širom Balkana besne požari, u Srbiji sve više „bukti" na političkoj sceni.

Deset meseci posle pada nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu i pogibije 16 ljudi, što je bio okidač za antivladine proteste, sve je više incidenata i sukoba ljudi koji se protive vlasti i pristalica vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) i policije u mnogim mestima u Srbiji.

U Beogradu i Novom Sadu, dva najveća grada u Srbiji, ali i u nekim drugim mestima, 13. avgusta uveče bilo je više sukoba i policijskih intervencija prema antivladinim demonstrantima koji su se okupljali ispred prostorija SNS i koalicionog partnera u vladi, Socijalističke partije Srbije (SPS).

„Nekim čudom smo uspeli da sačuvamo mir", izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić 13. avgusta oko ponoći.

U neredima je, tvrdi, povređeno 16 policajaca, kao i „64 povređenih građana u prostorijama SNS-a".

„Gledaćemo da se pohapse ljudi koji su hteli da 'uvedu Srbiju u građanski rat'", poručio je Vučić.

Ni on ni policija nisu saopštili koliko je bilo povređenih i uhapšenih antivladinih demonstranata.

Za sada nema naznaka da bi uzavrela situacija mogla da se reši političkim putem, odnosno vanrednim parlamentarnim izborima, što je ključni zahtev studenata koji mesecima blokiraju fakultete u Srbiji i organizuju proteste posle novosadske tragedije.

Ko je pucao u Novom Sadu i zašto?

Tokom incidenata u Novom Sadu povređeno je sedam pripadnika Vojske Srbije, od kojih četvoro teže, izjavio je general-potpukovnik Đuro Jovanović, direktor Vojno-bezbednosne agencije (VBA).

Rekao je da je reč o pripadnicima jedinice 'Kobri' i da je jedan pripadnik vojske ispalio pucanj u vazduh iz pištolja.

„Pucanjem u vazduh nije ugrožen život, već je sprečeno ugrožavanje života Vojske Srbije", tvrdi Jovanić.

Iz pištolja je pucao zastavnik Vladimir Brkušanin, što je sam javno potvrdio.

„Bio sam na redovnom zadatku obezbeđenja određenog lica. Napala nas je grupa od skoro 100 ljudi sa metalnim i drvenim palicama, topovskim udarima, bakljama i kamenicama", rekao je on.

„U trenutku kada su nas opkolili sa tri strane, iza nas je bio zid, procenio sam da je moj život i sedmorice kolega ugrožen.

„Upotrebio sam vatreno oružje, ispalio metak u vazduh, u bezbednom pravcu", tvrdi Brkušanin.

REUTERS/Djordje Kojadinovic Policijaci su okružili jednog od antivladinih demonstranata u Beogradu

REUTERS/Djordje Kojadinovic

Reuters Hapšenje antivladinih demonstranata u Beogradu

ANDREJ CUKIC/EPA/Shutterstock Policijajci izvlače navodnog provladinog pristalicu koji se potukao sa antivladinim demonstrantima tokom protesta u Beogradu

Novi Sad i Beograd: Sukobi i suzavac

U Novom Sadu i Beogradu je bilo najviše incidenata i sukoba 13. avgusta uveče.

Pristalice SNS, naoružani motkama i palicama, bacale su baklje i pirotehnička sredstva na antivladine demonstrante u Novom Sadu, a u novom delu Beograda, policija je koristila suzavac da rastera okupljene ispred prostorija vladajuće stranke.

„Brutalno su napali sporedne prostorije SNS u Novom Sadu, ima mnogo povređenih", rekao je Vučić, opisujući demonstracije kao „divljanje".

„Za batinaše i huligane neće biti milosti", poručio je i najavio „velike promene u državnom aparatu".

Napeto je bilo i u centru Beograda, kod Skupštine Srbije, gde se tokom večeri pristalicama SNS-a pridružio i Aleksandar Vučić.

U šatorskom kampu pristalica SNS u Pionirskom parku, podignutog još zimus, Vučić se, okružen obezbeđenjem, obratio okupljenima, a tamo je bio i njegov brat Andrej Vučić, koji je došao u pratnji grupe ljudi, javila je televizija N1.

Na poziv studenata, antivladini demonstranti izašli su na ulice u više gradova u Srbiji u znak protesta zbog, kako su rekli, nasilja nad demonstrantima u Vrbasu u Bačkoj Palanci dan ranije, 12. avgusta.

U Nišu, Smederevu, Kragujevcu, Kraljevu, Pančevu i drugim gradovima kordoni policije čuvali su sedišta SNS-a, ispred kojih je povremeno dolazilo do koškanja sa demonstrantima.

REUTERS/Djordje Kojadinovic

Antivladini demonstranti su se najpre okupili ispred glavnog sedišta SNS na Novom Beogradu, a potom je jedna grupa iznenada krenula ka prostorijama iste stranke nedaleko odatle, postavljajući kontejnere i blokirajući ulice.

Policija se potom grupisala i došla do tih prostorija SNS i jurišem, uz suzavac, rasterala grupu demonstranata, a bilo je i nekih bliskih sukoba.

„Kako neko može da govori da je normalno da se napada politička stranka", izjavio je tokom noći Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova i lider SPS, digogodišnjeg koalicionog partnera SNS.

Ispred policijskih kordona, demonstranti su uzvikivali parole protiv predsednika Srbije i vladajućeg režima.

Mnogi su zameralii policajcima da „čuvaju kriminalce i lopove" i pitali ih: „Znate li koga čuvate?".

Pogledajte video: Vatromet i kamenice - šta se desilo u Vrbasu i Bačkoj Palanci

Ovo su samo poslednji u nizu avgustovskih incidenata u Srbiji.

Tri dana ranije u Novom Sadu su se dve grupe sukobile posle prekrečavanja grafita sa govorom mržnje, a potom i crtanja srpskih zastava, kao i u Bačkom Petrovcu između pripadnika slovačke nacionalne manjine i vladajuće stranke.

Devetomesečni talas antivladinih protesta u Srbiji počeo je posle pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra 2024, kada je poginulo 16 ljudi.

Usledile su demonstracije, šetnje i studentske blokade, a glavni zahtevi su bili hapšenje i kažnjavanje odgovornih, borba protiv korupcije, ali i raspisivanje izbora.

Pogledajte fotografije sa ulica Beograda, Novog Sada i Pančeva

021.rs Novi Sad, 13. avgust

EPA

BBC Demonstranti ispred sedišta SNS-a na Novom Beogradu

BBC/Jakov Ponjavić Ispred zgrade Vlade Srbije u Beogradu

BBC/Dejana Vukadinović Protest kod Skupštine Srbije i Ustavnog suda u Beogradu

BBC Sedište SNS-a na Novom Beogradu

021.rs

BBC/Grujica Andrić Policijski kordon u Pančevu

BBC Protest na Novom Beogradu zbog nasilja u nekoliko gradova prethodne noći

BBC Blokada na Novom Beogradu

BBC/Nataša Anđelković Blokada saobraćaja ispred Pravnog fakulteta u Beogradu

Šta se događalo 12. avgusta u Vrbasu i Bačkoj Palanci?

Demonstranti u Vrbasu, Bačkoj Palanci, Beogradu i Nišu su se 12. avgusta uveče okupili ispred lokalnih prostorija SNS, policija je stala između njih, ali nije sprečila incidente u kojima su letele kamenice, flaše, jaja i pirotehnika.

Nemire su podjednako kritikovali i iz SNS-a i iz opozicionih partija.

Na protestu u Vrbasu, gradu u regionu Bačke u Vojvodini, sukobili su se simpatizeri i članovi SNS sa meštanima i studentima.

Na okupljene su 12. avgusta uveče iz pravca prostorija SNS bačene flaše, pirotehnika, kamenice i razni drugi predmeti, preneli su mediji.

Nemiri su bili i u Bačkoj Palanci, ali je protest ranije završen.

„Kordon policije razdvajao je dve grupe i tom prilikom samo u Vrbasu je povređeno 16 policajaca i više od 50 ljudi", rekao je Dragan Vasiljević, direktor policije za Radio televiziju Srbije (RTS).

Privedeno je više ljudi, dodao je.

Protivnici vlasti su se u noći između 12. i 13. avgusta okupili i u Beogradu ispred sedišta SNS u beogradskoj opštini Vračar.

Protest je prošao uz napetosti i guranje sa kordonom policije, prenosi agencija Fonet.

I u Nišu, na jugu Srbije, studenti su organizovali protest ispred sedišta SNS-a, a policija je sprečila okupljene da uđu, prenele su Južne vesti.

Nekoliko pristalica SNS izašlo je iz prostorija stranke, iznelo zastave Srbije i postavilo ih na ulici.

Mediji su preneli da su okupljeni jajima gađali prostorije vladajuće stranke.

U Bačkoj Palanci su se protivnici SNS-a okupili u znak podrške Draganu Prpi koji je rekao da su ga prethodno u Bačkom Petrovcu 10. avgusta fizički napali maskirani ljudi.

U Bačkom Petrovcu su nepoznati muškarci na izložbi neformalne grupe građana Slovaka, pocepali fotografije protesta u Vojvodini, što je dovelo do incidenata.

Događaji u Bačkom Petrovcu tokom Slovačkih nacionalnih svečanosti unutrašnja stvar Srbije i nemaju nikakve veze sa statusom ove nacionalne manjine, rekao je Robert Fico, slovački premijer.

Napetosti je bilo i na Novom Beogradu.

Policija je fizički intervenisala i pomerila stariju ženu tokom protesta protiv kopanja na nasipu na Savskom keju.

Šta kaže vlast, a šta opozicija?

Miloš Vučević, lider SNS-a, tvrdi da su incidenti „upravo rezultat svega onoga što se spremalo, pumpalo, kako kažu, i zakuvavalo prethodnih devet meseci".

„Napadi na ljude koji ne misle isto kao blokaderi, napadi na policajce, napadi na tuđe stanove, na tuđe prostorije", rekao je Vučević, doskorašnji predsednik Vlade Srbije.

Na Iksu je poručio da će se „braniti kao jedan" i neće dozvoliti napada na stranačke prostorije.

Opoziciona Stranka slobode i pravde (SSP) ocenila je da su događaji u Vrbasu još jednom pokazali da u Srbiji više ne postoje institucije.

Policija je stajala i posmatrala dok su „SNS huligani brutalno napadali okupljene", kažu iz ove stranke, prenosi Beta.

„Neki od policajaca su čak i razgovarali sa ljudima sa fantomkama na glavama.

„Od sinoć je jasno da je Ministarstvo unutrašnjih poslova postalo najgori sluga vlasti - aparat koji ne štiti građane, već štiti nasilnike bliske režimu Aleksandra Vučića", saopštio je SSP.

Ono što se desilo u Vrbasu, dodaju, ozbiljan je signal da je SNS „spremna da izazove i građanski rat kako bi sačuvala vlast".

„Incidenti u Vrbasu i Bačkoj Palanci deo su iste režimske strategije - dovođenje organizovanih batinaša da izazovu sukobe među građanima, dok policija stoji po strani i ne reaguje", kažu iz opozicione Demokratske stranke.

„Mi nismo štitili jednu grupu, već smo štitili javni red i mir, nismo dozvolili sukob građana", rekao je direktor policije.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 08.14.2025)