Građani blokirali kružni tok na Novom Beogradu

Beta pre 19 minuta

Studenti u blokadi poljoprivrednog fakulteta u Zemunu i građani blokirali su večeras kružni tok kod opštine na Novom Beogradu.

Policija za razbijanje demonstracija raspoređena je oko sedišta Srpske napredne stranke (SNS) kod Starog merkatora.

Kako su saopštili studenti u blokadi na društvenim mrežama građani Beograda večeras će se okupiti na tri lokacije u Beogradu - kod Generalštaba u Nemanjinoj, kod kružnog toka kod gradske opštine Novi Beograd i na Autokomandi.

(Beta, 14.08.2025)

U Novom Sadu, Beogradu i drugim gradovima Srbije protesti građana i studenata u blokadi

RTV pre 4 minuta
UŽIVO: Novi protest nakon haosa u Novom Sadu - demonstranti ispred SNS-a

Radio 021 pre 9 minuta
VIDEO Protesti građana i studenata u više gradova u Srbiji sa porukom: "Večeras pucate po šavovima"

Radio 021 pre 29 minuta
uživo Protesti u Srbiji: Demonstranti kod prostorija SNS-a na Novom Beogradu i ispred BIA u Novom Sadu

Euronews pre 4 minuta
Od Vrbasa preko Beograda do Niša: Protesti 'Večeras pucate po šavovima'

BBC News pre 39 minuta
BLOG UŽIVO Napeto u Kneza Miloša: SNS-ovci provociraju okupljene, žandarmerija razdvaja naprednjake i građane

Nova pre 19 minuta
FOTO „Momci u crnom“ se skupljaju kod RTS u susret večerašnjem protestu u Beogradu, zaposleni u strahu

Nova pre 53 minuta
Ključne reči

MerkatorSrpska napredna strankaSNSZemun

Tadić: Skup podrške uhapšenom Ljubičiću večeras ispred policijske stanice Čukarica

Danas pre 1 sat
DS: Naš član u Vrbasu uhapšen zbog učešća na protestu

Danas pre 2 sata
Sukobi, nasilje pa i pucanj - Novi Sad kao Divlji zapad: Snimak svedoči da živimo scenario Jove Bakića

N1 Info pre 38 minuta
Gledajte UŽIVO N1 Direktno: Pucate po šavovima

N1 Info pre 19 minuta
(BLOG) Novi protesti širom Srbije: Policija čuva prostorije SNS, Novosađani ispred BIA

N1 Info pre 18 minuta