Građani blokirali kružni tok na Novom Beogradu
Beta pre 19 minuta
Studenti u blokadi poljoprivrednog fakulteta u Zemunu i građani blokirali su večeras kružni tok kod opštine na Novom Beogradu.
Policija za razbijanje demonstracija raspoređena je oko sedišta Srpske napredne stranke (SNS) kod Starog merkatora.
Kako su saopštili studenti u blokadi na društvenim mrežama građani Beograda večeras će se okupiti na tri lokacije u Beogradu - kod Generalštaba u Nemanjinoj, kod kružnog toka kod gradske opštine Novi Beograd i na Autokomandi.
(Beta, 14.08.2025)