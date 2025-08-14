Građani blokirali kružni tok na Novom Beogradu

Beta pre 19 minuta

Studenti u blokadi poljoprivrednog fakulteta u Zemunu i građani blokirali su večeras kružni tok kod opštine na Novom Beogradu.

Policija za razbijanje demonstracija raspoređena je oko sedišta Srpske napredne stranke (SNS) kod Starog merkatora.

Kako su saopštili studenti u blokadi na društvenim mrežama građani Beograda večeras će se okupiti na tri lokacije u Beogradu - kod Generalštaba u Nemanjinoj, kod kružnog toka kod gradske opštine Novi Beograd i na Autokomandi.

(Beta, 14.08.2025)