Hitna pomoć u Beogradu: Sinoć 103 povređene osobe, najveći broj povreda nastao u saobraćaju

Beta pre 10 minuta

  Beogradska služba Hitne pomoći jutros je saopštila je da su se toj službi sinoć i noćas javile 103 povređene osobe, a da je najveći broj povreda nastao u saobraćaju.

"Bilo je 103 povređenih a najveći broj povreda je nastao u saobraćaju", rekao je  za Radio televiziju Srbije (RTS) Momir Šarac iz službe Hitne pomoći.

On je dodao da se udes sa najviše povređenih dogodio na Zrenjaninskom putu.

"U udesu je učestvovao kombi i bilo je sedam povredjenih", rekao je Šarac.

(Beta, 14.08.2025)

