(Foto) kaća Živković objavila neodoljivu sliku sa sinom: Mali Stefan spava na njenim grudima, a ona blista bez trunke šminke…

Pevačica Katarina Živković pre godinu dana rodila je sina Stefana koji je centar njenog sveta.

Kaća se trudi da sve slobodno vreme posveti nasledniku, a sada je na Instagramu podelila fotografiju sa letovanja koja je sve raznežila. Naime, pevačica je uživala na ležaljci, a mali Stefan je spavao na njenim grudima što je oduševilo sve one koji je prate. Kaća je na sebi imala plavi bikini, šešir na glavi i naočare za sunce, a na licu nije imala ni trunku šminke pa je tako pokazala svoje prirodno izdanje. Katarina se dugo borila za potomstvo, a zatrudnela je