(Foto) kaća Živković objavila neodoljivu sliku sa sinom: Mali Stefan spava na njenim grudima, a ona blista bez trunke šminke

Blic pre 5 sati
(Foto) kaća Živković objavila neodoljivu sliku sa sinom: Mali Stefan spava na njenim grudima, a ona blista bez trunke šminke…

Pevačica Katarina Živković pre godinu dana rodila je sina Stefana koji je centar njenog sveta.

Kaća se trudi da sve slobodno vreme posveti nasledniku, a sada je na Instagramu podelila fotografiju sa letovanja koja je sve raznežila. Naime, pevačica je uživala na ležaljci, a mali Stefan je spavao na njenim grudima što je oduševilo sve one koji je prate. Kaća je na sebi imala plavi bikini, šešir na glavi i naočare za sunce, a na licu nije imala ni trunku šminke pa je tako pokazala svoje prirodno izdanje. Katarina se dugo borila za potomstvo, a zatrudnela je
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Mali Stefan spava, a kaća blista bez trunke šminke! Pevačica objavila emotivnu fotografiju sa sinom (foto)

Mali Stefan spava, a kaća blista bez trunke šminke! Pevačica objavila emotivnu fotografiju sa sinom (foto)

Alo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Katarina Živković

Zabava, najnovije vesti »

(Video) Uhvatili smo sina Siniše Mihajlovića u Beogradu: Dušan uživa u klubu na nastupu naše pevačice! Došao u ležernom…

(Video) Uhvatili smo sina Siniše Mihajlovića u Beogradu: Dušan uživa u klubu na nastupu naše pevačice! Došao u ležernom izdanju, evo kako se ponaša

Blic pre 1 sat
Mali Stefan spava, a kaća blista bez trunke šminke! Pevačica objavila emotivnu fotografiju sa sinom (foto)

Mali Stefan spava, a kaća blista bez trunke šminke! Pevačica objavila emotivnu fotografiju sa sinom (foto)

Alo pre 1 sat
Perje koje ne leti

Perje koje ne leti

Radar pre 2 sata
Zvezde na intimnim delovima: Edita Aradinović pred publikom u najsmelijem izdanju - providno i usko, mišići se ocrtvaju (video)…

Zvezde na intimnim delovima: Edita Aradinović pred publikom u najsmelijem izdanju - providno i usko, mišići se ocrtvaju (video)

Blic pre 2 sata
"Molila sam boga da se probudim..." Potresni detalji porođaja Olje Crnogorac, otkrila kroz šta je sve prošla

"Molila sam boga da se probudim..." Potresni detalji porođaja Olje Crnogorac, otkrila kroz šta je sve prošla

Alo pre 2 sata