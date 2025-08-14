(Mape): Sudar polarnog vrtloga i afričkog anticiklona donosi nagli preokret vremena u Srbiji?! Ovaj dan je ključan, jedna pojava je sigurna

- Ne vidi se još uvek jače zahlađenje, ali ćemo u trećoj dekadi avgusta pasti na prosečne letnje temperature. Pratićemo svakako, modeli za nas predviđaju od 26 do 31 stepen, ali se očekuje da veći deo Evrope zahvati polarni vrtlog posle 20. avgusta. Videćemo kako će se to odraziti na naše područje, za sada ne bi trebalo da bude drastične promene – kaže meteorolog Ivan Ristić. Inače, ono što je sigurno, to je da ćemo pljuskove imati sigurno.

Ristić kaže za „Blic“ da sudar polarnog vrtloga i afričkog anticiklona ne bi trebao da spusti drastično temperature u Srbiji. - Do nedelje će maksimalne dnevne temperature biti od 35 do 40 stepeni, a u nedelju se očekuju pljuskovi kiše u većem delu zemlje. Promenjivo vreme će spustiti temperaturu na oko 33 stepeni. Front koji dolazi sa severa usloviće samo manji pad temperature i već od ponedeljka i utorka temperatura će ponovo početi da raste, tako da će maksimumi