Otkriveno tačno vreme kada se sastaju Tramp i Putin na Aljasci: "Glavna tema razgovora - rat u Ukrajini"

Sastanak predsednika Rusije Vladimira Putina i predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa biće održan sutra u 11.30 po lokalnom vremenu, 21.30 po našem vremenu, u Enkoridžu na Aljasci, saopštio je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

Prema njegovim rečima, samit će se održati u vazduhoplovnoj bazi Elmendorf-Ričardson na Aljasci, a program je u potpunosti usaglašen, prenela je Ria novosti. - Očekuje se da će sve početi razgovorom Putina i Trampa tet-a-tet, nakon čega sledi prošireni sastanak uz učešće delegacija, a ti pregovori će se nastaviti tokom radnog doručka - rekao je Ušakov. Centralna tema razgovora biće rat u Ukrajini. Trajanje sastanka nije unapred ograničeno i zavisiće od toka