Danas pre 2 sata  |  Beta
Luis Enrike: „Ne mislim da smo zaslužili da pobedimo, jer je velika razlika između tima kao što je Totenhem…“

Trener fudbalera Pari Sen Žermena Luis Enrike izjavio je da je veoma srećan što je njegova ekipa trijumfom nad Totenhemom osvojila Superkup Evrope, iako smatra da nije zaslužila da pobedi u tom duelu. – Kako ludo! To je prava reč, ludo.

Moram reći da sam veoma srećan. Ne mislim da smo zaslužili da pobedimo, jer je velika razlika između tima kao što je Totenhem, koji je imao mnogo treninga, i nas, koji smo imali samo pet treninga. Toliko je drugačije, mislim da je ovo čudo – naveo je Enrike, a preneo sajt kluba. Pari Sen Žermen osvojio je u sredu Superkup Evrope, pošto je u Udinama u penal seriji pobedio Totenhem 4:3, nakon što je regularni deo utakmice završen nerešeno 2:2. Francuski klub je
