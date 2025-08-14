Totenhem osudio rasističke uvrede na račun Tela nakon poraza od Pari Sen Žermena

Totenhem osudio rasističke uvrede na račun Tela nakon poraza od Pari Sen Žermena
Fudbalski klub Totenhem osudio je danas rasističke komentare upućene njegovom igraču Matisu Telu na društvenim mrežama nakon poraza od Pari Sen Žermena u utakmici za trofej Superkupa Evrope. "Zgroženi smo rasističkim uvredama koje je Matis Tel doživeo na društvenim mrežama nakon sinoćnjeg poraza u Superkupu Evrope", piše u objavi Totenhema na društvenoj mreži X. Totenhem nije uspeo da osvoji Superkup Evrope, pošto je noćas u Udinama u penal seriji izgubio od Pari
