Užas na ostrvu! Jezive rasističke uvrede fudbaleru zbog promašenog penala

FK Totenhem oštro je osudio rasističke komentare upućene njihovom napadaču Matijasu Delu nakon poraza od PSŽ-a u utakmici za trofej Superkupa Evrope.

FOTO: Tanjug/AP - Zgroženi smo rasističkim uvredama koje je Matis Tel doživeo na društvenim mrežama nakon sinoćnjeg poraza u Superkupu Evrope - piše u objavi Totenhema na društvenoj mreži X. Tel je u igru ušao u 79. minutu, pri vođstvu Totenhema 2:0, a tokom penal serije je promašio svoj udarac sa bele tačke. - Matis je pokazao hrabrost i odvažnost da istupi i izvede penal, ali oni koji ga vređaju nisu ništa drugo do kukavica, kriju se iza anonimnih korisničkih