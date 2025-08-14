Tramp: Veoma teške posledice ako Putin nastavi rat u Ukrajini

Danas pre 5 sati  |  Beta-AP
Tramp: Veoma teške posledice ako Putin nastavi rat u Ukrajini

Predsednik SAD Donald Tramp je danas rekao će biti „veoma teških posledica“ ako ruski predsednik Vladimir Putin ne pristane da zaustavi rat u Ukrajini na njihovom sastanku u petak na Aljasci, ali nije rekao kakve bi mogle biti te posledice.

Tramp je to rekao posle onlajn sastanka sa evropskim liderima, uključujući ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, koji je na sastanku rekao da Putin „blefira“ pred sastanak s Trampom time što nagoveštava da navodno traga za mirom, dok u stvari „pokušava da izvrši pritisak… na svim sektore ukrajinskog fronta“ u pokušaju da pokaže da je Rusija „sposobna da okupira celu Ukrajinu“. Nemački kancelar Fridrih Merc je rekao da su evropski lideri imali
